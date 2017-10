Ministru nou, directori noi, la an nou. Forţe proaspete pentru… probleme vechi

2

Cata prostie ...

,,Coagularea colectivului in jurul noului lider...'' Te doare mintea , atunci cand asculti ce vorbe produce limbarnita femeii pe nume Tone . Adica , geniala plantata intr-o scoala , alta scoala , se va apuca temeinic , sa construiasca , sa ,,coaguleze'' in jurul sau -,,liderul'' adica - o bisericuta coerenta , minunata , functionala , asa cum este mai bine pentru ,,lider'' . Mare proiect , urias ganditorul ... Totusi , ,,coagularea'' poate sa insemne si adunarea leucocitelor in jurul microbului , pentru a-l expulza in neantul , in haznaua din care provine ...