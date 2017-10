Ministerul Educaţiei schimbă legea. Reguli noi pentru a obţine titlul de doctor

3

nimic nou in ...constanta!

Doamna profesor doctor, sotie de fost viceprimar- in prezent aflat sub control judiciar -,este in continuare directoarea scolii 28! Tupeul i-a mai ramas, tine cu tot dinadinsul sa fie directoare pana la evaluarea nationala! Iar cei de la ISJ, desi constienti de abuzurile pe care le-a comis cat timp a fost pe functie, nu au zburat-o inca. Desi PSD-ul este in mare scandal si subrezit pana la radacina, tot mai spera sa apuce osul la alegeri! Probabil de-asta nu s-a rupt filmul cu doamna Stan, profesor doctor si director de totplansul si rasul! Vai de capul ei, nu se da dusa de la scoala unde toata lumea se uita chioras la ea. Cata lipsa de demnitate poate avea?

Răspuns la: interesat

Adăugat de : parinte, 12 ianuarie 2016

E valabil si pentru d-na doctor Stan? "Ministrul a explicat ca in cadrul institutional si normativ stabilit vor fi tratate toate situatiile...