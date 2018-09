Ministerul Educaţiei îşi asumă şi eşecul manualului de biologie, va tipări erate

Ministerul Educației își asumă și eșecul manualului de biologie, va tipări erate

La fel ca în cazul manualului de Geografie, ministerul Educației recunoaște că va fi nevoit să rectifice și aproximativ 160.000 de manuale de biologie de clasa a VI-a. Primul pas, potrivit comunicatului MEN, este corectarea variantelor digitale, urmând ca apoi să fie tipărite și erate, pentru manualele în formă fizică.Ministerul Educației își asumă și eșecul manualului de biologie, va tipări erate 27"Având în vedere greșelile sesizate în cele două manuale școlare aferente disciplinei de BIOLOGIE (clasa a VI-a), Ministerul Educației Naționale aduce următoarele clarificări:Variantele digitale corectate ale acestor două manuale școlare vor fi postate pe platforma manuale.edu.ro, cu celeritate, astfel încât să poată fi utilizate de elevi și profesori din prima zi de școală. Totodată, va fi realizată și trimisă în școli o erată tipărită," se spune în comunicatul oficial.În ceea ce privește responsabilitatea, Ministerul anunță constituirea unei comisii și amintește că, în baza contractului, atât Editura Didactica și Pedagogică, cât și evaluatorii își asumă responsabilitatea pentru calitatea activității desfășurate. Aceeași responsabilitate a fost asumată și de avizatorul științific.Potrivit deputatului PMP Robert Turcescu, directoarea Editurii Didactice și Pedagogice a fost invitată să dea explicații în fața Comisiei de Invatamint a Camerei Deputatilor.În plus, pentru evitarea unor astfel de situații regretabile, procedura de realizare a manualelor școlare va fi revizuită și îmbunătățită, inclusiv prin introducerea unei etape suplimentare de verificare a variantelor finale ale manualelor școlare, la nivelul inspectoratelor școlare, prin inspectorii de specialitate.Cele 2 manuale de Biologie pentru clasa a VI-a au fost alese pentru tipărire, după ce au primit 86,92 puncte, respectiv 85,25 puncte, în urma evaluării calității științifice.Sursa : www.realitatea.net