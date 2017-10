Ministerul Educaţiei: Gabriela Bucovală nu şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile prevăzute în contractul de management

2

pe naiba

in fapt pe baza acelui contract pot oricand sa iti gaseasca orice chichita si sa te demita, cel mai probabil altcineva vizeaza postul, pe de alta parte judecand dupa toate nulitatile si politrucii care au ocupat postul in ultimul timp bucovala era cea mai ok...si daca ne gandim si la ce nume se vehiculeaza gheorghe, miu , tumbistul etc ...bucovala e cea mai ok...nu spun ca nu ar putea fi si alte variante ...dar care om serios se inhama la asta...realitatea e ca daca nu ai cine sa te sprijine nu ai cum sa accezi la postul asta...poti fi competentul competentilor...hai pa.