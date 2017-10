Ministerul Educaţiei ascunde motivele pentru care a revocat-o pe Gabriela Bucovală de la șefia ISJ

5

profesorii au ascuns

noi profesorii satui de mojiciile celor de la inspectorat am ascuns ca sunt nereguli prin inspectorat, cand ne-au vorbit urat, am ascuns, cand ne-au jignit, am plecat capul si am ascuns, cand ne-au luat la persiflat, am ascuns, cand ne-au tratat arogant, am ascuns, cand ne-au nedreptatit, am ascuns, cand aveam si noi o parere de zis si ne apostrofau ca am indraznit sa comentam, am ascuns. deci hai sa fim cinstiti, astia alearga toti dupa functii fara sa mearga la concurs macar, sau mai rau merg la concursuri cumparate deja si cine mai stie ce mai ascunde inspectoratul. aici mai aflam si noi cate ceva cu presa. fiecare merita ceea ce primeste de fapt.