Ministerul Culturii cere anchetă penală pentru distrugerile provocate la Sarmizegetusa Regia

Ştire online publicată Marţi, 12 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Culturii cere anchetă penală și sancțiuni pentru responsabilii distrugerilor provocate la Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, ca urmare a unor lucrări de amenajare a unei parcări începute fără niciun aviz din partea ministerului și fără asigurarea supravegherii arheologice, transmite NewsIn."Este inadmisibil ca așa ceva să se întâmple! Voi insista ca organele de anchetă și justiția să își îndeplinească atribuțiile cât mai rapid, pentru că e nevoie de o atitudine exemplară. Nu putem permite ca asemenea situații să se repete!", a declarat ministrul Kelemen Hunor.De asemenea, Ministerul Culturii spune că a solicitat și va acorda asistența necesară ca zona afectată să fie izolată și protejată, astfel încât să se prevină amplificarea distrugerilor.La 6 iulie, un utilaj care executa lucrări pentru amenajarea unei parcări în zona cetății Sarmizegetusa Regia a lovit zidul de vest, provocând daune majore monumentului. "Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara s-a sesizat și a informat imediat ministerul, care a trimis la fața locului o echipă a Comisiei Naționale de Arheologie", mai spun reprezentanții ministeruluiÎn urma controlului, s-a constatat că lucrările din zona Porții de Vest a Cetății Sarmizegetusa Regia s-au efectuat fără avizul Ministerului Culturii sau al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara, motiv pentru care s-a dispus oprirea lucrărilor până la încheierea verificărilor și luarea unei decizii conform legii.Lucrările la parcare au fost sistate vineri, iar luni, printr-un ordin al prefectului de Hunedoara, a fost efectuat un control la care au participat reprezentanți ai Direcției pentru Cultură și Patrimoniu Hunedoara, ai Prefecturii, ai Inspectoratului Județean în Construcții și ai Inspectoratului Județean de Poliție. Președinte Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, susține că muncitorii firmei de construcții s-au apropiat de zidurile cetății mai multe decât era prevăzut în proiect. "S-au apropiat mai mult decât era în proiect", a susținut Moloț, care a precizat că vor fi aplicate sancțiuni în acest caz. "Am trasat șefului corpului de control să analizeze situația", a mai spus șeful CJ Hunedoara.La rândul său, reprezentantul firmei de construcții susține că nu s-au apropiat mai mult decât ar fi trebuit de zidul cetății și că lucrările nu pun în pericol stabilitatea zidurilor. "Nu ne-am apropopiat (...) Deci sub nicio formă nu se poate pune în pericol stabilitatea zidurilor. Iar acuzele care ni se aduc că nu s-a lucrat sub asistența unui arheolog nu este treaba noastră", a afirmat Gheorghe Simina, reprezentantul firmei de construcții.