"Milionul pe care vi l-am dat nu e pomană, ci vrem să vă ajutăm!"

In numele tatalui si al fiului Raducu

In numele tatalui Radu,al fiului Raducu si din banii mirenilor,elevii primesc cadou un prajitor de neuroni.Cu initiativa,cu balul propagandistic cu masa si felicitarile era normal sa se ocupe maresalul profesorilor.Dar pentru ca maresalul a jurat credinta Pesedeului,el renunta spre slava tatalui si al fiului constantenilor.Prin anul 2010 tatal constantenilor ne facea cadou un prajitor de scolari si o instalatie de feliat destine.Sa ne amintim de magazinele cu etnobotanice.Parintii copiilor s-au rugat de primar sa desfiintele magazinele de etnobotanice dar primarul raspundea ca nu are "instrumente".Bine ca instumentele primarului se potriveau numai la haremul personal.Actualul proiect își propune s-l proslaveasca pe initiator,daca ne gandim ca la premiere,tatal si fiul Constantei vor fi nelipsiti.Urcati pe Feisbuc o imagine cu taticul Constantei ! Tatal a precizat ca proiectul nu este o pomana.Elevii au datoria sa-l pomeneasca si sa se roage la DNA pentru sufletul primarului.Initiatorul proiectului le-a dat elevilor si un pomelnic pentru retelele de socializare.Acolo sunt trecuti in ordine tatal,fiul Constantei ,domnul Fonta,domnul Nucusor si maresalul profesorilor.Sa-i pomenim si noi parintii cand ajungem in parcuri,la alimentara,in pat,in tren,la casa de bilete sau la rascruce de drumuri.Noi am dat,Mazare a luat. Amin ! "Telefonul,mai smart decat cânepa"