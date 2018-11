Milioane de euro pentru subvenţii şi ajutoare sociale. Bursele elevilor, mai la coadă!

Milioane de euro pentru subvenții și ajutoare sociale. Bursele elevilor, mai la coadă!

Bursele elevilor constănțeni rămân, deocamdată, la același nivel ca și cele din anul școlar anterior. Astfel, bursa de performanță este 200 de lei pe lună, bursa de merit este 50 de lei pe lună, bursa de studiu și bursa de ajutor social sunt câte 150 de lei pe lună. Consilierii locali au votat păstrarea acestor cuantumuri pentru semestrul întâi al anului școlar 2018 - 2019, deși reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța au solicitat majorări.Prezent la ședința de miercuri, 31 octombrie, de Consiliu Local, Andrei Mihai Tănase, președintele AEC, a explicat faptul că sumele pentru burse nu mai corespund nevoilor elevilor, având în vedere că rata inflației a crescut la 5%.„Noi am făcut un calcul și propunem ca bursa de merit să fie 95 de lei, bursa de studiu - 285 de lei, iar bursele de performanță și de ajutor social să fie 380 de lei. Și, chiar dacă creșterea bugetară este destul de mare, de aproximativ nouă milioane de lei, este pentru o cauză nobilă”, a explicat reprezentantul elevilor.Primarul Decebal Făgădău a anunțat, însă, că, deocamdată, bursele rămân cu aceleași cuantumuri și că efortul financiar este deja destul de mare, un sfert din impozitele constănțenilor fiind alocat către aceste sume acordate lunar.„În 2015, când am propus prima dată acordarea de burse, da, am făcut la pachet o promisiune că voi încerca să măresc cuantumul ori de câte ori voi avea ocazia. Ulterior, am avut o surpriză extrem de plăcută și am constatat că numărul bursierilor a crescut semnificativ. Pe toate categoriile avem creșteri. Astfel, dacă în anul 2015 aveam 8.621 de burse de merit, în 2018 avem 9.363. Burse de ajutor social aveam 776 și acum avem 2.842. La momentul respectiv, bursa era 75 de lei, astăzi este 200 de lei pe lună. Știu că se poate mai mult, dar trebuie să înțelegem că, în momentul de față, noi, constănțenii, din banii de taxe pe mașină, apartament, teren, doar din ceea ce plătim către bugetul local, un sfert merge către burse și nu este deloc puțin”, este de părere edilul constănțean.„Mi-aș fi dorit ca în loc de subvenții la căldură să dau burse mai mari elevilor!“Făgădău a mărturisit că ar fi preferat ca, în loc de subvenții la încălzire în valoare de 15 milioane de euro să acorde burse, dar nu exclude ca, din semestrul al doilea, sumele pentru elevi să mai crească.„Comparativ 2018, față de 2016, avem un buget pentru burse de 3,5 ori mai mare. Mă bucur că numărul de elevi care accesează bursele a crescut atât de mult. Evident că asta înseamnă că va crește și alocarea din bugetul local și mi-aș fi dorit ca, în loc să fac anumite subvenții sau anumite proiecte, să cresc alocarea pentru burse, astfel încât să se mărească și cuantumul, nu doar alocarea bugetară. Voi analiza foarte atent proiectul anul viitor, astfel încât măcar în semestrul al doilea să fie o rată de creștere a burselor”, a anunțat Decebal Făgădău.Edilul mai spune că, din informațiile pe care le are, elevii sunt mulțumiți, iar Asociația Elevilor pare că nu îi reprezintă pe aceștia.„Mi-aș dori ca acest discurs al elevilor să fie reprezentativ. Merg destul de mult în școli și licee și am văzut că lumea apreciază atât calitatea rechizitelor, bursele pe care le acordăm, întotdeauna la timp”, a completat primarul Constanței.