Mii de elevi constănţeni au depus contestaţii

Liceul și Facultatea

Din câte știu liceul și facultatea nu intră în categoria învățământului obligatoriu. Societatea are nevoie și de : căcănari, politicieni, gunoieri, polițiști, ciobani, camionagii, ospătari, mecanici, strungari, sudori, zidari, agricultori, etc. Așa cum prostimea acestei țări a fost estimată la cca 60% din populație, tot la acest procent se află și prostimea din școli. Ce ne-am face dacă țara ar fi plină de : oameni de știință, doctori, ingineri, arhitecți, profesori, actori, etc ? Chiar dacă Brucan a fost un adept al comunismului, i-a ieșit un "porumbel" pe gură și anume : -" mulți dar proști, proști dar mulți " !!. S-au adeverit spusele lui.