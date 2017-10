Mii de constănţeni sunt aşteptaţi la Mănăstirea Sf. Andrei

2

Bre ...

Acest frate al lui Petru , nu a fost niciodata in Dobrogea ! De altfel , nu a avut treaba nici cu pesterile , in care traiau dacii , nici cu romanii , pentru ca , acestia , mai mdesti , din fire , nu ce nascusera , inca ... Legendele raspandite de catre popi , au o directie foarte clara : oitele trebuie stapanite intr-un fel , iar religia , ,,opiumul popoarelor'' , inca are eficienta intr-o tara , in care prostii sunt majoritari . A se vedea cati au votat cu USL-ul , cu PDL-ul , cu PPDD- ul , cu PRM-ul , cu PMP-ul ... Adica , mai clar , cu cei care au furat tara asta , alaturi de preoti , de calugari , de tov. Mortu , zis si Spagoveanul , zis si Mache de la Secu ...