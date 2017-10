Mii de constănţeni, părtaşi la Botezul Domnului

În ciuda ploii torențiale și a vântului

Mii de constănțeni, părtași la Botezul Domnului

Ploaia intermitentă din timpul slujbei de sfințire a apelor și valurile mari din golful Cazinoului unde au fost aruncate crucile au făcut diferența între Boboteaza 2012 și celelalte sărbători din anii trecuți.Încă de joi, 5 ianuarie, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat Slujba de Sfințire Mare a apei, slujbă identică cu cea care se oficiază în ziua de Bobotează, după care apa sfințită a fost îmbuteliată în cele 70.000 de pet-uri pregătite pentru credincioșii constănțeni, dar și în cisterna de aproape 5 tone aparținând Pompierilor.Ieri, încă de la primele ore ale dimineții, în ciuda unei ploi sâcâitoare și a vântului, mii de constănțeni și-au căutat un loc cât mai bun pe platoul din fața Cazinoului pentru a putea asista la ritualul care an de an le prilejuiește o clipă de reflecție creștinească.În jurul orei 12, după Sfânta Liturghie a praznicului Botezului Domnului, de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, săvârșită de către Ierarhul Tomisului, clerul și credincioșii au pornit în procesiune spre faleza Cazinoului, unde se aflau deja cele patru care trase de câte doi boi și doi măgari.După intonarea de către fanfara Marinei Militare a Imnului de Stat și a Odei Bucuriei, Înaltpreasfințitul Teodosie a oficiat slujba de sfințire a apelor. După aproape o oră, însoțit de jandarmi și scafandri, IPS Teodosie a coborât în golful Cazinoului, unde a urcat într-o șalupă ce l-a dus în larg pentru a arunca cele trei cruci, în tradiționala procesiune care an de an suscită mai ales interesul scafandrilor. Spre deosebire de ceilalți ani, când, în Portul turistic Tomis, Marea Neagră nu a pus probleme în desfășurarea acestui ritual, ieri, Înaltpreasfințitul ierarh a fost săltat și udat zdravăn de valuri, ajungând înapoi la mal deloc la fel cum plecase. Fericit de peripeție însă, avea să declare că nu se teme deloc de valurile mării, ci mai repede de cele ale vieții.Primul care a ridicat crucea din valuri a fost scafandrul Daniel Rovin, de 28 ani, din Năvodari, care a dedicat gestul colegului lor Bogdan Ciubotariu, trecut în neființă mult prea tânăr. Daniel speră să aibă parte de un an bun și gestul de ieri să-i aducă noroc. I s-au alăturat colegii Teodor Aneste și Mihai Michena, acesta din urmă la a treia performanță consecutivă. După ce a depășit cu bine și acest episod, declarând că ploaia a întregit Boboteaza și valurile ne-au întărit, Arhiepiscopul Tomisului le-a insuflat credincioșilor prezenți speranța că prevestirile ce se fac pentru sfârșitul acestui an legate de o iminentă aliniere a planetelor ce ar duce la un sfârșit apocaliptic nu trebuie să-i sperie pe cei cu evlavie și credință în Dumnezeu. De asemenea, i-a îndemnat ca până pe 14 ianuarie, când se încheie Praznicul Botezului Domnului, să se închine în fiecare dimineață și să bea din apa sfințită la Bobotează.Sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 9.00, cu prilejul prăznuirii Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (str. Plantelor, nr. 3, lângă Grădinița nr. 2) din Techirghiol.Duminică, 8 ianuarie, în Duminica de după Botezul Domnului, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, începând cu ora 9.