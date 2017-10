Mihai Mărgineanu cântă despre „Las Fierbinţi”

Mihai Mărgineanu cântă despre „Las Fierbinți”

Pe 24 aprilie, la Sala Palatului, Mihai Mărgineanu își așteaptă fanii la un super concert, din care nu vor lipsi nici cântecele din serialul „Las Fierbinți” de la Pro Tv, a cărui coloană sonoră o semnează. Întrebat cum se pregătește pentru acest concert, Mărgineanu recu-noaște: „Pentru că am strâns un noian de cântece frumoase și pen-tru că o parte din ele fac parte din coloana muzicală a serialului «Las Fierbinți» de la Pro TV, am organi-zat un album nou. Și așa am încer-cat să răspund celor care îmi re-proșau că n-am mai scos cântece de doi ani. Fals, cântece am tot scos, album nu am scos”.