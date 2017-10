Mihai Gîrţu şi noua viziune a Universităţii „Ovidius”

4

nu mi-a placut

ce am vazut la tv nu mi-a placut. acest om nu are valoare , nu are viziune nu are nimic , orice exemplu il da pe mamut , parca zici ca e pacalici, pai cum sa dai un conyracandidat exemplu? de aici rezulta ca sunt buni prieteni , si in munca si in viata si in spaga.rusineeee