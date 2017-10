Mihai Eminescu, sărbătorit de elevii din Costineşti

Mihai Eminescu, sărbătorit de elevii din Costinești

Ieri, de ziua marelui poet național Mihai Eminescu, a fost mare sărbătoare în școlile din Costinești. Elevi, învățători, profesori, dar și părinți au participat la momente artistice și literare deosebite, menite să cinstească memoria și creația marelui poet.Activitatea a debutat la Școala primară „Ion Creangă” din Schitu, unde elevii au recitat poezii din opera lui Mihai Emi-nescu. La eveniment au participat, ală-turi de elevi, părinți, dascăli, dar și pri-marul Traian Cristea.Acțiunea s-a mutat apoi la Școala gimnazială „Mihai Eminescu” din Costinești, unde cei mici l-au sărbătorit pe patronul spiritual al școlii. Sub organizarea directoarei Mădălina Oprea și a celorlalte cadre didactice, zeci de elevi din clasele V-VIII s-au implicat în realizarea unui program cultural amplu, ce a vizat ateliere de creație literară, teatru sau pictură.Alături de elevii școlii din Costinești, la această mani-festare au mai par-ticipat copii și cadre didactice de la școli din Tuzla, 23 August, Agigea și Eforie. În cadrul programului, elevii s-au organizat în trei ateliere de ac-tivități. Primul atelier, cel de creație, a avut ca temă de plecare „Poveste indică” de Eminescu, în jurul căreia cei mici au trebuit să alcătuiască un catren folosind cuvinte din minimum două limbi.În atelierul de pictură și desen, elevi de clasa a VII-a au trebuit să reproducă un desen pornind de la poeziile lui Eminescu, în timp ce în atelierul de teatru și improvizație s-a susținut un stand-up comedy cu tema „Făt-Frumos din lacrimă” în varianta modernă. La finalul activităților, fiecare elev a primit o diplomă de participare și un mic suvenir din partea școlii.„Este primul an în care sărbătorim ziua școlii și nu puteam alege altă dată pentru asta decât 15 ianuarie, ziua marelui poet Mihai Eminescu, al cărui nume îl poartă și școala noastră. Cu sprijinul pro-fesorilor, al părinților, dar mai ales prin implicarea elevilor am marcat cum se cuvine această importantă zi”, a declarat Mădălina Oprea, directorul școlii.