Mihai Constantinescu s-a operat pentru a doua oară pe inimă

Ştire online publicată Joi, 01 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Constantinescu nu scapă de problemele de sănătate. Deși în ultima vreme artistul a suferit a doua intervenție pe cord deschis, artistul a mers într-o scurtă vacanță în Israel, alături de soția lui, cu ocazia împlinii a 72 de ani."Cand te gandesti ca in viata ta trebuie sa fie lumina, gasesti forta si putere! Eu atat mi-am spus, prima saptamana vreau s-o uit din viata mea, sigur ca suferi putin! Acum ma simt extraordinar si nu imi vine sa cred ca eu am trecut din nou printr-o chestie de genul asta!", a spus artistul.Mihai Constantinescu și Simona Secrier trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste două decenii, deși între ei există o diferență de vârstă de 25 de ani. Cei doi au declarat că se iubesc ca-n prima zi și că au reușit să depășească orice obstacol de-a lungul timpului tocmai cu ajutorul iubirii și al muzicii.Mihai Constantinescu a slăbit în urma operației, iar recuperarea nu este ușoară. "Mi-a fost foarte dor de voi. Trebuie să mulțumesc unor îngerași. Trebuie să îi mulțumesc medicului care m-a operat. (...) Am avut cam jumătate de an toate gândurile posibile și imposibile, mai negre, mai negre, foarte negre, foarte roz, foarte colorate și până la urmă am zis că sunt un om puternic, care atunci când vreau să fac ceva vreau, m-am decis să am hotărât să fac operația. (...) Recunosc că am slăbit, patru kilograme. Recuperarea nu este foarte simplă. Totul depinde de felul tău de a fi. (...) Doresc tuturor bărbaților să aibă măcar jumate șansă cât am avut eu. Simona e mai mult decât îngerașii", mai declara Mihai Constantinescu.Sursa: cancan.ro