Mihai Bendeac: „Sunt foarte dur cu cei cu care lucrez!“

Actor de comedie, binecunoscut publicului tânăr, în special pentru emisiunile de divertisment, dar și pentru parodierea vedetelor autohtone, Mihai Bendeac s-a aflat pe scena Casei de Cultură din Constanța, unde a jucat în piesa „Bani din cer“.- În momentul în care intri pe scenă, te uiți la public?- Nu, nici nu pot să mă uit, dar evident că îl conștientizez. Mai ales într-o comedie, trebuie să aștepți să râdă ca să spui replica. Spectacolul „Bani din cer” este unul în care se creează o legătură foarte specială cu publicul. Sunt anumite momente în care publicul empatizează foarte mult cu personajele, de exemplu, atunci când se încurcă servietele. Ni s-a întâmplat, chiar la București, în acel moment, cineva să strige din sală „Vezi că a încurcat servietele”.- Ai mai spus că, de fiecare dată când ieși de pe scenă, simți un gol.- E o stare, nu neapărat depresivă, dar simți că s-a terminat cea mai mare bucurie pe care o ai în această viață. Sigur, ar urma o alta, dar ți-ai dori să nu se fi terminat starea aia, este climaxul pe care îl poate atinge un actor. Marea frumusețe a actoriei este faptul că, timp de o oră și jumătate, practici o meditație transcedentală cu publicul. Îl faci să uite absolut de orice.- E un motiv pentru care ai ales teatrul?- Nu, motivul este unul egoist, pentru că îmi place și mă bucură, în primul rând pe mine, dacă asta îi bucură și pe spectatori, și mai bine.- Ai mai spus că acest gol îl „umpli“ cu muncă. Te consideri un „workaholic“?- Mi-aș dori să am momente în care să nu mă gândesc la chestii profesio-nale. M-ar ajuta foarte mult, dar nu pot. Fie că este vorba de teatru sau de televiziune.- Pentru că tot ai adus vorba de televiziune, te întorci curând pe micul ecran? Reiei „Jurnalul unui Burlac“?- Cred că voi reveni la TV în câteva luni, dar nu la Prima.- Care este cel mai mare regret al tău din punct de vedere personal și profesional?- Din punct de vedere personal, regret că nu am avut câine de mai multă vreme. Profesional, am foarte multe regrete, pentru că întotdeauna sunt într-o mare măsură nemulțumit de mine. Sunt foarte rare momentele când sunt mulțumit de mine cu adevărat. Tocmai de aceea tind să fiu foarte dur și cu cei cu care lucrez.- Care este cea mai mare dorință a ta?- Să iubesc pe toată lumea.- Care este motto-ul tău în viață?- Fii!