Micuţii "Einstein" - fracţii şi fizică la clasa a III-a!

Micuții "Einstein" - fracții și fizică la clasa a III-a!

Când Ministerul Educației făcea publice, anul trecut, modificările pe care le va aplica începând cu anul școlar care va debuta peste o lună, mulți părinți se gândeau cu groază la experimentele care se fac pe copiii lor. Dacă bobocii de la clasa pregătitoare și clasa I au avut parte de o nouă materie - muzică și mișcare -, colegii lor de-a II-a și a III-a vor fi supuși unor încercări și mai grele.Elevii de clasa a II-a vor învăța mai devreme tabla înmulțirii, predată până acum la clasa a III-a, în timp ce colegii lor vor trece deja la fracții, dar și la studierea elementelor de fizică, cum ar fi forța, mișcarea, undele și vibrațiile, magnetismul și circuitul electric, noțiuni care înainte se predau abia de la gimnaziu. Cele mai multe modificări survin la matematică și științe ale naturii, ce devine materie interdisciplinară. De asemenea, prichindeii de clasa a II-a vor descoperi noțiunile despre deșert, Polul Nord sau Polul Sud.Prof. Ecaterina Rupesac, președintele Asociației Învățătorilor Constănțeni, declara, pentru „Cuget Liber”, că cea mai importantă misiune revine învățătorilor.„Dacă știu să integreze noțiunile foarte bine, copiilor nu li se va părea greu deloc. Elevii vor înțelege foarte ușor importanța relației dintre înmulțire și împărțire. Cât despre elementele de geografie a mediului, care până acum erau trecute superficial în clasa a III-a, consider că este foarte importantă studierea lor timpurie, pentru a ști să se orienteze după punctele cardinale, lucru esențial pentru viitorul lor. Trebuie să punem accent pe partea aplicativă și pe formarea de competențe, printr-o abordare interdisciplinară, sub formă de jocuri”, a conchis prof. Rupesac.De o cu totul altă părere este prof. Ion Tiotioi, un reputat matematician constănțean, autor al revistei „Gazeta Matematică”. „Modificările trebuie înțelese în mod practic. Important este să nu îi introducă în definiții și teoreme pe acești copii și să se insiste pe explicarea acestor fracții care sunt legate de noțiunea de împărțire. Chiar dacă le va da cu zecimale, copiii trebuie lămuriți despre principiul de rezolvare până în clasa a IV-a, pentru că din clasa a V-a profesorul de matematică nu va mai sta să explice niște noțiuni pe care le consideră deja aprofundate. Din nefericire, o greșeală și mai gravă este introducerea în manuale a problemelor cu grad de dificultate ridicat, pentru concursuri și olimpiade, și pe care copiii nu le pot rezolva ca teme pentru acasă”, este de părere specialistul constănțean. Mult mai radicali sunt părinții cu care am discutat și care consideră acest gen de abordare mult prea dificilă pentru aceste generații de copii deveniți cobai. „După ce că abia târâie ghiozdanele, au din ce în ce mai puțin timp pentru copilărie și devin prizonierii tehnologiei de ultimă generație”, ne declara o mămică aflată în prag de înscriere la școală.O veste de ultimă oră vine din partea Federației Editorilor din România, care apreciază că actuala licitație de manuale a fost organizată defectuos din punct de vedere managerial și s-a dovedit prin sutele de clarificări și contestații o „adevărată catastrofă administrativă”, drept pentru care solicită demisia directorului CNEE și a ministrului Educației.Nouă proiecte de manuale școlare pentru clasele I și a II-a au fost selectate de Ministerul Educației, după evaluarea ofertelor depuse de 21 participanți, în urma căreia nu au fost alese proiecte pentru șapte discipline, între care Limbă modernă și Religie. La licitația pentru noile manuale, care vor fi disponibile și în variantă digitală, au participat 21 de ofertanți, individual sau în asociere. Cele mai multe oferte s-au înregistrat la Matematică și explorarea mediului clasa I (13 oferte), urmată de Comunicare în limba română clasa I (12).