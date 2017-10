Microbii colcăie prin manualele şcolare

Microbii colcăie prin manualele școlare

Printre atâtea alte probleme, scandaluri și comentarii cu care abundă învățământul, poate că n-am fi sesizat că manualele școlare au „termenul de valabilitate expirat“ dacă nu ne-ar fi fost semnalat, la mitingul de la Prefectură, și acest lucru de către Marcela Șerban, bibliotecar la Grupul Școlar „C.A. Rosetti“ din Constanța.„Conform metodologiei Ministe-rului Educației, manualele sunt valabile patru ani, din punct de vedere igienico-sanitar. Or, ele au deja șapte ani de când le folosim. Sunt mizerabile! Te poți oricând îmbolnăvi de o eczemă sau ciupercă. Și nu vor să mai aloce fonduri și pentru așa ceva”, a declarat Marcela Șerban.Pe de altă parte, Federația Editorilor din România susține că, la această dată, capitolul manuale din bugetul Ministerului Educației este cel mai mic buget din Uniunea Europeană.Din discuția purtată cu Tudorița Baicu, șef depozit manuale, am aflat că, anul acesta, au fost alocate 539.853 lei pentru retipărirea de manuale: „Din an în an, manualele școlare sunt schimbate în procent de 20-30%. E foarte adevărat că sunt și manuale vechi, dar care nu au fost schimbate, întrucât editurile nu au mai colaborat cu Ministerul Educației, iar profesorii nu au renunțat la ele pentru că sunt foarte mulțumiți de modul cum au fost elaborate”.La clasa I, cu toate că ministrul Daniel Funeriu se lăuda că boboceii vor avea 100% manuale noi, ne permitem să-i reamintim că s-a referit doar la Matematică și Abecedar, întrucât manualele de muzică și religie sunt moștenite de la alte generații.Dar nu clasa I pune probleme, cât manualele de gimnaziu, care - și în opinia profesorilor - sunt adevărate „zdrențe” unele dintre ele, părinții simțindu-se obligați să caute prin librării sau să comande direct la edituri. Chiar și părinții cu o situație materială mai critică au făcut eforturi pentru a le cumpăra copiilor lor ma-nuale pe care să le poată folosi fără frica de a căpăta microbi cuibăriți de generații printre paginile cărților zdrențuite. Ca să nu mai pomenim de cărțile pline de însemnări făcute de elevii din seriile anterioare.Trecute prin mâna câtorva generații și depozitate, peste vară, în magazii prăfuite, manualele școlare riscă să devină o veritabilă „bombă” al cărei fitil e ținut aproape de foc.Care este pericolul care pândește totuși dintre file? Spre exemplu, praful dintre paginile cărților predispune la astm bronșic, rinite alergice, iar dacă există și mucegai, pot apărea micoze. De asemenea, în opinia medicilor specialiști, cărțile vechi îi pot îmbolnăvi pe copii de TBC.v v vMai există însă o speranță. Așa cum s-a început cu „epurarea” la nivel de examinare a absolvenților, poate că ministrul Funeriu se va apleca și asupra conținutului unor manuale și le va schimba cu totul odată cu programa școlară mult-mult prea obositoare.