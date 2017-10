"Mici genii", profesori plafonaţi şi analize ISJ. Nota 10 pentru cei ce îşi respectă meseria!

2

Super-initiativa! Poate vom merge chiar impreuna, ar fi o experienta interesanta. Dar, inainte, haideti sa va povestesc o experienta la fel de interesanta. Am tinut un curs de jurnalism, timp de o luna de zile, intr-o scoala din mediul rural. Am imbinat la fiecare intalnire jurnalismul cu un alt domeniu: literatura, arta, stiinta, sport etc. Stiti cati copii veneau la cursul meu? 50-60 si nu erau stransi cu arcanul. De fiecare data, le dadeam teme pe care sa le pregateasca si sa le punem in discutie ora viitoare. Copiii au fost extrem de receptivi, mi-au spus ca nu au avut asemenea dialog. Si se pregateau si ei cum puteau, dar tot faceau ceva. Alt amanunt - era luna octombrie si ei nu primisera bibliografia!!!!!!! Nu stiau ce aveau de citit, pentru ca ar fi citit saracii. De abonament la biblioteca scolii? Ce gluma buna. Dar, le-am adus carti si chiar au citit. Revenind, totul pleaca de la catedra. Fac prinsoare cu dvs ca daca ma duc acum la catedra, dupa 18 ani in care nu am mai predat, nu voi avea elevi cu nota 2 la bacalaureat. Nu am pretentii ca fac minuni sau transform copii problema in mici genii, dar sigur nu vor lua nota 2. De altfel, in aceste comunitati, chiar intentionez sa derulez un proiect educativ, menit tocmai a ajuta scoala si elevii. Pentru ca pe acesti elevi cu 2 la bacalaureat, mai tarziu, societatea nu ii va putea folosi la nimic! Si atunci, ce solutie voe avea? Ajutoarele sociale... Puiul, orezul, votul... stiti povestea!