"Mi-aţi luat copilul cu japca!"

Mămicile nemulțumite de clasa pregătitoare exclamă:

"Mi-ați luat copilul cu japca!"

De anul trecut, când au aflat vestea, majoritatea părinților de preșcolari au manifestat reticență vizavi de introducerea clasei pregătitoare în școală. La grădiniță, această ultimă grupă le oferea și confortul unui program prelungit asigurat: copilul avea o masă de prânz, după care dormea și deci ritmul era considerat ca fiind unul prielnic vârstei.La vremea respectivă, când a ieșit fostul ministru al Educației Daniel Funeriu cu inițiativa, părinții au spus că grupa pregătitoare ar trebui să fie obligatorie, iar de frecventarea ei să depindă înscrierea în clasa I. Între timp, însă, se vehiculează și sancțiuni pentru cei care nu-și înscriu copilul în clasa pregătitoare și atunci e firesc ca mămicile să reacționeze.Ca dovadă că nu își doresc să trimită copilul la școală, un psiholog ne declara că mămicile se interesează cum să fenteze sistemul pentru a nu-l înscrie.„Îmi doresc din tot sufletul să-mi rămână copilul la «grădi», unde se simte foarte bine și este tratat ca un copil de vârsta lui. Ca mamă, sunt foarte revoltată că alții iau decizii în ce privește viitorul copiilor noștri fără să fim consultați și noi, părinții. Oare de ce ținem cu tot dinadinsul să-i maturizăm înainte de vreme, iar apoi ne întrebăm cum a ajuns o elevă de 12 ani să nască un copil”, ne declara Flori Veghea, al cărei copil se teme că va fi luat automat la școală, grădinița fiind în incinta acesteia: „Sunt disperată, nu vreau copilul meu să devină cobaiul lui Funeriu”.Pe Marta C. am întâlnit-o la poarta Gră-diniței nr. 36 și văzând-o cu o fetiță măricică de mână, am întrebat-o dacă intră în această categorie: „Da, dar eu nu o să-mi înscriu fetița la școală. Împlinește 6 ani luna aceasta, o las în continuare la grădiniță, pentru urmă-toarele motive: 1. Nu sunt cadre didactice în școală pregătite pentru copii de 6 ani; 2. Nu sunt săli de clasă cu mobilier adecvat copiilor mici; 3. Nu sunt grupuri sanitare pentru cei mici; 4. Nu am cu cine să-mi las copilul după- amiaza și doresc ca el să se odihnească și să mănânce adecvat vârstei lui. De ce să mă forțeze statul să-mi chinui copilul. Destul am fost eu o generație de sacrificiu, nu vreau și copilul meu să fie la fel”.v v vO altă mămică furioasă, de profesie medic pediatru, afirma că a studiat cu mare atenție normele metodologice de aplicare a noii legi a învățământului: „Eu am un băiețel născut în iulie 2006, va împlini 6 ani la vară, deci va intra natural la clasa 0. Problema mea este că e micuț, firav, slăbuț, deși cu o capacitate intelectuală considerabilă. Și tot problema mea este că nu vreau să-l dau la clasa pregătitoare. Și legea nu mă lasă, mi-l ia cu japca la școală, fără a-mi da posibilitatea de a opta. Nu mi se pare corect. Legea este extrem de rigidă, militărească aș putea spune. Vor da precizări la precizări vizavi de înscriere, pe măsură ce își vor da seama de «pericol» și vor băga lumea interesată în sperieți. Cu siguranță, lucrurile nu au cum să rămână așa cum rezultă la momentul actual. În contextul în care într-o școală destul de mare se fac x clase I și doar două clase 0, și în condițiile în care se pleacă de la premisa că o învățătoare trebuie să-și ducă clasa până în a IV-a, nu poți să te aștepți că lucrul ăsta va rămâne așa. S-ar dezechilibra tot sistemul: primar, gimnazial și liceal. Așa că sunt șanse mari ca în anul în care viitoarea clasa 0 să treacă în clasa I, să mai apară și alte clase I. Și întrebarea imediată ar fi din ce se vor forma ele? Evident din copiii pentru care sistemul nu a oferit alternativă sau ai căror părinți au luptat pentru dreptul lor de a-și trăi copilăria cum trebuie”.v v vPe de altă parte, însă, educatoarele cu care am stat de vorbă sunt de părere că foarte mulți dintre preșcolarii ajunși în grupa pregătitoare au dovedit că nu mai erau interesați de jocuri pe covor și cereau să scrie, să deseneze, să taie cu foarfeca, să lipească, să coloreze, să adune, să numere, să cânte.„După părerea mea, 6 ani este vârsta ideală de a merge la școală, în clasa pregătitoare. Multor părinți le este mai frică de școală, decât copiilor lor”, a mai declarat Elena Tudora, educatoare.