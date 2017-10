„Mi-am împlinit visul de a îmbina şcoala cu practica“

La finalul marelui proiect, ing. Niculae Nejloveanu declara:

„Mi-am împlinit visul de a îmbina școala cu practica“

Ieri, a avut loc conferința de închidere a celui mai mare proiect cofinanțat din Fondul Social European și al cărui beneficiar a fost Fundația „Ing. Nejloveanu Niculae - Maestru în arta culinară” Constanța.Intitulat „Califică-te! E șansa ta de a te integra în muncă!”, proiectul a avut ca parteneri pe SC Compania de Investiții pentru Turism SA București, SC Succes TGM SRL București și Centrul European de Profesii Culinare CEPROC Paris (Franța).Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea tranziției de la școală la viața activă pentru 576 de elevi și studenți din București, Constanța și Iași, care și-au dorit să urmeze o calificare. De asemenea, grupului țintă i s-au alăturat și tutori - angajați ai companiilor din regiunile amintite care au beneficiat de formarea profesională în vederea participării la stagiile de pregătire practică a elevilor și studenților.Indicatorii atinși la finalul proiectului sunt impresionanți, celor 576 de participanți la practică alăturându-li-se 126 de tutori, 139 de persoane au beneficiat de consiliere sau orientare, 388 de persoane au participat la schimburi de experiență și bune practici la nivel național, iar numărul convențiilor cadru privind participarea persoanelor la stagii de pregătire practică a ajuns la 576.Schimburile de experiență între elevi și studenți s-au desfășurat în cadrul Centrului de Gastronomie și Turism, în patru etape, pe parcursul a câte două săptămâni în anul 1 și anul 2 de implementare, finalizându-se cu 20 de premii I, alte 20 de premii II și 20 de premii III, precum și 20 de premii de participare la un schimb de experiență în Franța.În cadrul aceluiași proiect s-a încadrat și Concursul Internațional de Gastronomie Trofeul Balada Nej „Bucătar European – Gust Tradițional” și la care au participat nouă echipe din șapte țări: Malta, Italia, Franța, Olanda, Slovenia, Cipru și România.Ieri, la conferința de închidere, ing. Niculae Nejloveanu declara că prin acest proiect și-a împlinit visul de a îmbina școala cu practica, reafirmând dorința de a nu mai exista oameni nepregătiți în domeniul alimentației publice. „Cu toate că nu am primit toți banii din acest proiect și am fost nevoit să accesez un credit cu garanții personale în valoare de 350.000 de euro, declar astăzi că finalizăm un proiect frumos, care și-a atins toate obiectivele propuse și sper ca agenții economici de pe litoral să beneficieze de forța de muncă pe care noi am calificat-o la standarde internaționale”.Am aflat că de la jumătatea lunii februarie, aceeași Fundație „Ing. Nejloveanu Niculae - Maestru în arta culinară” Constanța va demara un alt proiect, de o mai mică amploare, dar despre care vom scrie la momentul oportun.