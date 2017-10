Meseria, brăţară de aur vs. prostul cu masterat

3

desi avem fabrici

de mobila in oras, exista o singura scoala de ebenistica? desi exista marea, exista o singura scoala de marangozi si cele inrudite in fabricarea de barci din lemn? Anii trecuti, citeam un studiu facut de turci, care zicea ca transportul maritim local, va fi mai eficient in urmatorii 50 de ani, cu ambarcatiuni mici (70-80 t) facute din lemn. Cu vele sau motor, dar facute din lemn. Asta e tendinta economica in marea Neagra. Cate astfel de santierre navale avem? Cati meseriasi? Mai stie cineva cum se calafatuieste o ambarcatiune de lemn? Bun oteleul si fibra de sticla, dar tot lemnul e mai ieftin... (Nici pentru otel si fibra nu avem muncitori calificati...)@Jenu nu e vorba de toti masteranzii. Dar recunosti si tu ca multi au dat examenele cu putina de brinza, cocosei, euro etc... Asta e fenomenul de masa!