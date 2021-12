Mesajul Arhiepiscopului Tomisului: „Să străbatem noul an 2022 cu mai multă înțelepciune, dârzenie, credință, nădejde și dragoste”

Anul Nou care a venit să ne aducă nouă daruri și bucurii. Timpul este creat de Dumnezeu. În timp, noi putem să folosim mintea, inima noastră, lucrarea noastră, credința noastră, să facem ceea ce place lui Dumnezeu și ceea ce este de folos pentru noi toți ca să creștem duhovnicește și să îmbătrânim nu numai cu anii, ci și cu înțelepciunea.



Anul Nou care a sosit noi dorim să ne aducă noi bucurii, noi împliniri și noi fapte bune, pentru a ne întări sufletul, credința și dragostea noastră față de Dumnezeu.





Acest an este tot sub semnul unei boli, anunțându-se tot felul de prorocii omenești - care nu se împlinesc chiar toate, numai cele dumnezeiești se împlinesc – oamenii le pregătesc, dar nu întotdeauna le pot pregăti cu exactitate. De aceea, iată, noi nădăjduim ca anul acesta să fie mai bun decât anul trecut. Și ne pare rău că anul trecut au murit mulți din semenii noștri și multe familii au fost în jale. Să sperăm că anul acesta, fiind mai bun decât anul trecut, și noi facem anul mai bun, vom fi mai credincioși, mai rugători, mai aproape de Dumnezeu. Cine crede, mărturisește și se apropie de Dumnezeu și mai ales se împărtășește dacă are dezlegare, participă la sfintele liturghii, își face fiecare anul mai bun.





Să fim mai mulți legați de Dumnezeu, de sfânta liturghie, de rugăciune, să nu faceți să treacă vreo zi fără rugăciunile de dimineață și de seară. Fără să gândiți în fiecare zi intens la Dumnezeu, la bunătatea Sa și la toate darurile pe care ni le-a pregătit, nu doar pentru viața vremelnică, trecătoare, ci mai ales pentru viața viitoare, care este veșnică.





Vă doresc tuturor să întâmpinăm anul acesta nou cu multă nădejde, cu multă credință, cu multă rugăciune, cu multă dragoste și de Dumnezeu, dar și de semenii noștri. Nu putem să avem dragoste de Dumnezeu fără dragoste de semeni. Cine nu-și iubește și dușmanii are iubirea știrbită și nu poate să iubească pe Dumnezeu. Trebuie să-i iubim pe toți cei din jurul nostru. Pe cei ce ne-au făcut rău să-l rugăm pe Dumnezeu să-i întoarcă spre bine. Pe cei ce ne-au păgubit, ne-au jignit, ne-au nedreptățit, să-i iertăm, că iertarea aduce pace și duce rugăciunea la Dumnezeu și ne face pe noi mai apropiați de chipul lui Dumnezeu.





De aceea vă doresc să întâmpinăm acest an nou 2022 cu lumina dinlăuntrul nostru la care Dumnezeu să adauge lumina sa copleșitoare, să ne facă să înțelegem rostul fiecăruia, rostul vieții acesteia. Și să trăim mereu nu pentru ziua de mâine doar, ci mai ales să trăim pentru veșnicie. Sufletul nostru este nemuritor. De-ar vrea cineva să-și ucidă sufletul nu poate nici el, nici cei din jurul lui. Nimeni nu poate nimici sufletul care e de la Dumnezeu și este chipul lui Dumnezeu.







Gândiți-vă doar la acest adevăr și veți înțelege că Dumnezeu este realitatea absolută și este stăpânul vieții noastre, că ne-a făcut un suflet nemuritor. Dumnezeu a făcut sufletul după chipul său. Și chipul lui Dumnezeu este treimea. Că Dumnezeu este și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt într-o singură ființă. Și sufletul nostru este unic, dar are trei puteri: minte, voință și simțire. Mintea este Tatăl, voința este Fiul, simțirea este Duhul Sfânt. Să trăim în acest adevăr și să nu ne mai despărțim de Dumnezeu și dacă recunoaștem adevărul care cu adevărat ne marchează prin sufletul nostru după chipul lui Dumnezeu, acest adevăr să ne facă să străbatem noul an 2022 cu mai multă înțelepciune, dârzenie, credință, nădejde și dragoste și să nu ne lăsăm ispitiți să facem rău, să ne dușmănim, să ne răzbunăm sau altceva rău să facem.





Doamne, primește-ne și pe noi cu nădejdile și rugăciunile noastre și în anul acesta 2022 rămâi cu noi. Urez tuturor românilor, de aici din pământul apostolic, să aveți sănătate, pace, dragoste, bucurie, înmulțirea binelui și lămurirea și înmulțirea credinței și așa să trăiți întru mulți ani! La mulți ani tuturor!”.





Ierarhul Tomisului, ÎPS Teodosie, a transmis un mesaj credincioșilor din Dobrogea cu ocazia Anului Nou. Nu înainte de a anunța că în prima zi a noului an 2022 va sluji la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” vecernia cu moliftele și apoi la Catedrala „Sfinții Petru și Pavel”, ca în fiecare an, unde vin mulți credincioși care se bucură să înceapă anul cu rugăciune și moliftele Sfântului Vasile.„Iubiți credincioși, după ce am încheiat sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, iată avem, la o săptămână, sărbătorirea anului civil, care începe în ziua în care este sărbătorit și Sfântul Vasile cel Mare și se pune numele pruncului Iisus. Azi, de Anul Nou civil, este a opta zi de la nașterea pruncului Iisus care primește acest nume atât de frumos care însemnează Mântuitor.