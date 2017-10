Mesajul antidrog transmis prin artă, desemnat câştigător

Mesajul antidrog transmis prin artă, desemnat câștigător

Agenția Națională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, a lansat ediția a XIII-a a concursului „Mesajul meu antidrog”, având ca temă „Colorează-ți viața altfel... fără droguri!”. „Mesajul meu antidrog” este un proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare din învățământul gimnazial și liceal și se desfășoară anual, încă de la înființarea acestei agenții.Câștigătorii acestei ediții au fost premiați vineri, 27 ianuarie, la Prefectura județului Constanța, sala Remus Opreanu.Dintre cei 1.000 de elevi participanți, două eleve ale Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, coordonate de profesor Mihaela Luțai, au obținut Premiul I: Ioana Caravețeanu, clasa a VIII-a, la secțiunea grafică, și Teodora Dincu, la secțiunea pictură. Câștigătoarele locului I au primit, pe lângă diplome, și câte o tabletă.În galeria rezultatelor deosebite se înscrie și eleva Sabina Savu, clasa a VI-a, care, coordonată de profesor Mirela Dimcea, a obținut Premiul I la Concursul Internațional de Desene pentru Copii din Japonia - ajuns la ediția a XVII-a, și aflat sub egida UNICEF -, cu tema „The blue earth, for whom?”. La acest concurs au participat în total 94 de țări și au fost 17.197 de lucrări ale copiilor de până la 15 ani, dintre care 30 au fost selectate de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, după cum ne informează prof. Monica Enache, consilier de imagine.