Mesaj de adio lipsit de… Curaj: "Au fost câteva luni complicate"

3

Huoooo, dimitriev (popa, de conjunctura)

Lasati-o, frate, pe stan, ca este deja ingenuncheata! Mai are un strop de vlaga, incearca sa mai stea in picioare, metaforic vorbind, dar este cocosata de toata situatia nasoala creata de ea, timp de 4 ani, in 28! A vrut ura si razbunare, are parte de asa ceva! A vrut injosire si umilire, are parte ea insasi de asa ceva! A vrut supunere si indobitocire, are parte de o impotrivire din partea celorlalti, din ce in ce mai evidenta! Daca ar mai fi trait, George Orwell ar fi fost tentat sa spuna:"Intr-adevar, romanul meu este pus in scena la 28 la scara reala!" Ce inseamna, domle, ironia sortii!!! Nu-i asa, stane?! Nu-i asa, mai dimitriev?!