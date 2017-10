Mergi la film în weekend? Iată premierele de la Cityplex Tomis Mall

„Minionii” îi prezintă pe simpaticii aghiotanți ai lui Gru, transformați în favoriții copiilor de cele două filme Despicable Me. Aflăm că minionii au existat încă de la începutul timpurilor, visând mereu să fie în slujba celor mai mari ticăloși ai istoriei. Doar că mulți stăpâni și-au aflat sfârșitul din cauza năzbâtiilor minionilor, iar aceștia rămân singuri și neconsolați... Totul pare a se rezolva când minionul Kevin dă peste Scarlet Overkill (Sandra Bullock), a cărei ambiție e nemăsurată: vrea să conducă peste întreaga lume și să devină prima super-ticăloasă din istorie..va fi o cursă infernală pentru John Connor, care va ajuta forțele militare din trecut să lupte împotriva roboților care au găsit o cale de a transporta înapoi în timp și alte mașinării de calibru mai mare. Premiera „Terminator: Genisys” îi invită pe toți iubitorii de acțiune la un film plin de suspans.prezintă ultima dorință a lui Hitler: aceea de a distruge superba capitală a Franței; cine îl poate opri pe generalul nazist, devenit guvernator al Parisului ocupat, care primește sarcina de a executa infamul ordin? Un mare regizor german și doi mari actori francezi ne propun un răspuns într-un film lansat cu succes la Festivalul de la Berlin de anul acesta., noul film al lui Seth MacFarlane buclucașul urs de pluș trebuie să dovedească în instanță că este o persoană, astfel încât să se poată căsători cu aleasa inimii lui. Noua aventură a lui Ted și a prietenului său uman John Bennett (Mark Wahlberg) nu are loc doar la tribunal, cei doi eroi fiind implicați și în accidente de tot felul și urmăriri pe viață și pe moarte.prezintă universul Paulei. Toată lumea din familia Paulei este surdă, cu excepția ei. Nu că asta ar fi o problemă. Nu, marea provocare a Paulei este să țină pasul cu programul plin: când nu e la școală, își ajută familia la fermă sau la piață. La școală, Paula se îndrăgostește de Gabriel. Când el se înscrie în corul școlii, se înscrie și ea. Și în secunda când începe să cânte, toți rămân muți. Paula are o voce minunată! Pe măsură ce exersează, pasiunea ei pentru cântat crește. Dar cum ar putea urma acest vis pe care familia ei nu-l înțelege?