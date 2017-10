Mergi la film în week-end? Iată premierele de la Cityplex Tomis

„O tipă… dezastru” o are în centru pe Amy, căreia i s-a băgat în cap de către aventurierul său tată (Colin Quinn, serialul HBO Girls) că monogamia nu e realistă. Ajunsă la maturitate, Amy e redactor la o revistă și își duce viața conform cu această „învățătură” părintească și savurează din plin libertatea. Când își dă seama că începe să se îndrăgostească de cel care e subiectul noului articol la care lucrează, un medic sportiv de succes și plin de farmec, pe nume Aaron Conners (Bill Hader, The Skeleton Twins), Amy începe să se întrebe dacă nu cumva alți adulți, precum acest tip care chiar pare s-o placă de-adevăratelea, știu ei ceva ce ea nu știe și că s-ar putea să aibă dreptate cei care cred în iubirea care ține o viață. Niciun cineast contemporan nu a reușit să redea experiențele umane mai puțin glorioase cu un fler pentru comedie precum acela al lui Judd Apatow. Fiecare comedie regizată sau produsă de el a fost un imens succes la public. Comedia îi mai are în distribuție alături de Schumer pe Brie Larson, John Cena, Tilda Swinton și LeBron James.v v v„Transfer de viață” îl prezintă pe industriașul multimilionar Damian Hale (Ben Kingsley), care a fost mult timp centrul universului, folosindu-se de puterea sa după bunul plac. După ce află că are cancer, acesta acceptă să se supună unei proceduri medicale revoluționare, menite să îi readucă tinerețea. Damian își înscenează moartea și începe o nouă viață, departe de cunoscuți, după ce conștiința sa este transferată cu succes în corpul unui bărbat mai tânăr (Ryan Reynolds). Însă, există oameni care nu ar permite niciodată ca imperfecțiunile procedurii să devină cunoscute, așadar viețile lui și ale celor din jur sunt în mare pericol.v v vPremiera „O aventură digitală” prezintă o rasă extraterestră ce interpretează greșit imagini din jocuri video clasice și atacă Pământul. Președintele Will Cooper (Kevin James) apelează la prietenul său din copilărie Sam Brenner (Adam Sandler), pe atunci campion la jocuri video, pentru a elabora contraofensiva umană. Cu ajutorul altor împătimiți ai jocurilor (Peter Dinklage, Josh Gad), Sam va înfrunta extratereștrii, iar de priceperea sa depinde însuși viitorul umanității.v v vFilmul „Fantastic” este o relansare contem-porană a uneia dintre cele mai longevive echipe Marvel și are în centru patru renegați care se teleportează într-un univers alternativ și plin de pericole, unde suferă modificări fizice dramatice. Viețile lor se schimbă ireversibil, iar echipa trebuie să învețe să-și stăpânească noile și uimitoarele abilități și să colaboreze pentru a salva Terra de o teribilă amenințare.