Ileana Jean și-a lansat a doua carte

„Mereu mi s-a pus eticheta de sora lui Jean Constantin“

În luna în care Biblioteca Județeană „I.N. Roman“ îi consacră actorului Jean Constantin o expoziție, sub titlul „Valori ale culturii dobrogene“, ieri, sora acestuia, Ileana Jean, și-a lansat cea de-a doua carte. Cu o carieră didactică de 34 ani, astăzi, la vârsta de 76 ani, binecunoscutul pedagog și mentor a numeroase generații de liceeni, Ileana Jean, a prezentat cartea autobiografică „Izvorul Vieții - Întoarcerea acasă”, tipărită la Editura Muntenia. A predat la Liceul Economic Special, a fost director al Școlii nr. 7, la Colegiul Energetic a petrecut 11 ani la catedră, apoi la „Eminescu” și la „Călinescu”. Prezenți, ieri, la eveniment, am întrebat-o pe autoare în ce măsură i-a marcat existența faptul că a fost sora regretatului actor. „În niciun fel, pentru că eu întâi sunt profesoara Ileana Jean și în al doilea rând sunt sora actorului Jean Constantin. Pentru că mereu mi s-a pus această etichetă. Or, Dumnezeu a vrut să fim egali în fața lui și fiecăruia să-i dea o identitate. Toți suntem unici și specifici. Ne asociem cu ceilalți în probleme comune, dar nu ne identificăm. În cartea de față, nu-i pomenesc numele, mă refer la părinții mei și la destinul meu. Am scris lucruri pe care le-am trăit eu, n-avea rost să scriu despre el. Am fost mereu în tabere diferite. El a promovat cultura, iar eu am fost legată de cărți. Dar asta nu înseamnă că nu ne-am iubit. În măsura în care el se mândrea cu mine, sigur că și eu mă mândream cu el. Pentru că l-a moștenit pe tata, care era un mare talent. Cânta frumos, un pontos și un năstrușnic și inventiv”, ne-a declarat Ileana Jean. Prezență discretă în lumea literară, Ileana Jean a publicat doar un volum de versuri, în 1982, cu titlul „Vasul Danaidelor”, la Editura Litera, preferând mai mult lumea cărților decât lumina reflectoarelor.