MENINGITĂ ÎN ŞCOLILE CONSTĂNŢENE / Szemerjai: "Avem cazuri la clasa I"

MENINGITĂ ÎN ȘCOLILE CONSTĂNȚENE / Szemerjai: "Avem cazuri la clasa I"

Cadrele medicale constănțeme sunt în alertă maximă din cauza numărului mare de îmbolnăviri de meningită virală depistate la copiii.„Noi avem două cazuri de meningită la clasa I, motiv pentru care am făcut deja triajul epidemiologic în școală. În plus, părinții au fost avertizați să ia în serios orice avertisment venit din partea medicilor. Totodată, am sunat la Direcția de Sănătate Publică Județeană( DSPJ) și ni s-a spus că nu au ce să ne recomande, pentru că boala este virală și nu au ce să ne facă”, a declarat directorul Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru Andrei Szemerjai.