Melomanii sunt invitaţi la un recital cameral de excepţie

Întâlnirea muzicală este realizată cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi Primăriei Municipiului Constanţa, prin intermediul Centrului Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”. Melomanii pot asculta Sonata nr. 1 în Mi minor pentru violoncel şi pian op. 38, de Johannes Brahms şi Sonata nr. 2 în Do major pentru violoncel şi pian op. 26, de George Enescu. Artiştii susţin că programul seratei muzicale, alcătuit pe tematica ediţiei aniversare, a 25-a, „O istorie din Iubire” prezintă două lucrări de referinţă, sonate de muzică de cameră pentru violoncel şi pian, din repertoriul cameral instrumental, acestea aparţinând creaţiei celor doi compozitori, extrem de cunoscuţi.





Constănţenii sunt invitaţi marţi, 7 septembrie, de la ora 18.00, la Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”. Aici, ei vor avea ocazia de a asista la un recital cameral de o înaltă ţinută artistică, inclus în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”. Precizăm că ediţia din acest an are loc până la data de 26 septembrie. De data aceasta, evenimentul îi are în centrul atenţiei pe violoncelistul Ghiorghiţă Tănase, prim-instrumentist al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” şi pe pianista Andreea Bratu.