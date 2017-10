Mediul rural continuă să rămână defavorizat în privința educaţiei / Programul „Vreau în clasa a noua!“

Mediul rural continuă să rămână defavorizat în privința educației / Programul „Vreau în clasa a noua!“

Programul de burse pentru liceu „Vreau în clasa a noua!“, dezvoltat de Fundația World Vision România în zonele rurale defavorizate, intră în cel de-al 10-lea an de activitate, cu un număr record de 373 de bursieri în noul an școlar. Succesul „Vreau în clasa a noua!“ a contribuit la creșterea semnificativă a numărul de bursieri de la un an la altul. În 2016, cu sprijinul partenerilor corporate dar și al donatiilor individuali, Fundația World Vision România a ajutat să meargă la liceu 350 de tineri. Mediul rural continuă să rămână defavorizat în privința ratei de participare la educație.Programul „Vreau în clasa a noua!“ a fost lansat în urmă cu un deceniu de World Vision pentru a completa programele de intervenție privind reducerea abandonului școlar pe care fundația deja le desfășura. Deși la nivelul comunităților în care este implementat a crescut procentul tinerilor care finalizează liceul, din 2007 și până în prezent, rata abandonului școlar din România a continuat să se păstreze peste media Uniunii Europene (UE), demonstrând cât de mare este încă nevoia de a extinde acest program. Dacă în țările din UE rata abandonului școlar a scăzut, în medie, de la 15,9% la 10,7%, în România aceasta a rămas la cote alarmante: 18,5%.[1]Mediul rural continuă să rămână defavorizat în privința ratei de participare la educație, în special la nivelul învățământului gimnazial, unde diferențele între rural și urban ajung la valori de 24 de puncte procentuale. În anul școlar 2014/2015, rata brută de cuprindere școlară în învățământul primar și gimnazial era de 100.4 în mediul urban și 80.4 în mediul rural.[2] Motivele abandonului variază de la sărăcie și imposibilitatea părinților de a acoperi costurile cu haine și rechizite pentru copiii din ciclul primar, la problema distanțelor foarte mari între comunitățile rurale și licee, costul ridicat al abonamentului pentru transportul în comun între localități sau lipsa surselor constante de venit ale părinților. Peste 40%[3] dintre elevii care abandonează studiile după terminarea clasei a VIII-a rămân în comunitățile rurale din care provin și lucrează în gospodărie. Intervenția în aceste comunități printr-un program pe termen lung care să prevină abandonul era și rămâne critică.„La zece ani de la lansarea programului «Vreau în clasa a noua!», putem spune că am identificat un model de succes de intervenție în reducerea abandonului școlar, care oferă tinerilor bursieri șansa să-și construiasca o carieră și implicit o viață demnă, fără dependență de ajutoarele de stat, pentru că ei au perspective mai bune să rupă cercul intergenerațional al sărăciei, prin educație. Pe lângă sprijinul material, programul le oferă o perspectivă nouă asupra oportunităților de carieră, prin activitățile educative non-formale, desfășurate pe toată durata ciclului liceal. Alături de donatorii noștri individuali și companii, vom continua acest proiect, cu atât mai mult cu cât programele de prevenire a abandonului școlar continuă să fie esențiale în România rurală”, a declarat Daniela Buzducea, Director Național al Fundației World Vision România.În contextul descris, programul de burse „Vreau în clasa a noua!” are drept obiectiv sprijinirea pe durata liceului a elevilor cu rezultate bune la învățătură din mediul rural, dar care nu au posibilități materiale să își continue studiile. Programul a fost lansat în județele în care Fundația World Vision România își desfășoară activitatea (Iași, Vaslui, Dolj, Vâlcea, Cluj și Ialomița) și a oferit burse unui număr total de 1.278 de elevi.Prin proiectul „Vreau în clasa a noua!”, bursierii primesc asistență și suport material continuu pe tot parcursul ciclului liceal în funcție de planul de intervenție al fiecărui copil. Bursa lunară, oferită direct, în bani, are o valoare de 100 de lei și acoperă parțial sau total, în funcție de nevoile bursierilor, masa și cazarea, transportul, rechizitele, îmbrăcămintea elevului. Bursa oferită indirect constă în activități educative și de socializare, excursii și tabere de vară care facilitează socializarea și dezvoltă abilitați de comunicare și lucru în echipă în vederea unei bune integrări în mediul școlar.