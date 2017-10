Meditaţii gratuite, elevi ioc

Carte cu forța nu se face!

Meditații gratuite, elevi ioc

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a cerut conducerilor liceelor, la începutul acestei luni, să organizeze pe perioada verii cursuri remediale pentru cei care nu au reușit la prima sesiune a Bacalaureatului și care vor să participe la cea de-a doua sesiune, din luna august.La nivelul județului Constanța, în cele 21 de centre de pregătire pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2012, s-au înscris 510 candidați. Inspectorul general prof. Răducu Popescu declara că la aceste cursuri pot participa atât elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune, cât și elevii corigenți, care vor susține examenul de corigență în perioada 8 - 9 august.Din cei 510 candidați, la disciplina Matematică s-au înscris cei mai mulți absolvenți - 236, la Limba și literatura română - 124, la Informatică –patru candidați etc. Menționăm că pentru susținerea celei de-a doua sesiuni de bacalaureat s-au înscris 2.785 de candidați. Cele 21 de centre de pregătire au fost organizate la Liceul Teoretic Băneasa, Colegiul „Dobrogea” Castelu, Grup Școlar Industrial Energetic Cernavodă, Grup Școlar Cobadin, Grup Școlar Cogealac, Grup Școlar „Dimitrie Leonida” Constanța, Liceul Teoretic „Decebal”, Grup Școlar „C. A. Rosetti” Constanța, Grup Școlar „Carmen Sylva” Eforie-Sud, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, Grup Școlar „Ion Bănescu” Mangalia, Colegiul Tehnic „N. Titulescu” Medgidia, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Liceul Teoretic Murfatlar, Grup Școlar „Lazăr Edeleanu” Năvodari, Liceul Teoretic Negru Vodă, Grup Școlar Ostrov, Grup Școlar „Ion Podaru” Ovidiu, Colegiul Agricol Poarta Albă, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol, Grup Școlar Topraisar.„Ei tot mai speră că pot copia”Cursurile au debutat de săptămâna trecută, profesorii vin zilnic la unitățile de învățământ, conform unui orar bine stabilit de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în schimb elevii nu se arată interesați.„Vin cam șapte-opt, maxim 10, cu toate că au formulat cereri 30 de candidați”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. Dumitru Covatariu, directorul Grupului Școlar Energetic Cernavodă. „Suntem foarte dezamăgiți, pentru că așa cum cei opt profesori vin în fiecare zi, cu toate că nu ne-am pus problema plății, nu înțelegem de ce elevii nu se prezintă. Unii pretind că se pregătesc în particular, alții spun că la română n-au nevoie. Cu toate acestea nu sunt optimist că lucrul individual va da rezultate. Și ar mai fi o cauză: majoritatea sunt nevoiți să facă naveta, care costă între 15 și 20 lei pe zi, iar lor pe perioada vacanței nu li se mai decontează transportul”.La fel de dezamăgită de prezența la cursuri este și prof. Anghelina Târnă, directorul Colegiului Agricol Poarta Albă: „Noi, profesorii, vrem să facem, ne prezentăm zilnic și semnăm condica de prezență, dar elevilor cred că nu le-a intrat în cap că nu mai pot copia. Săptămâna trecută au venit vreo cinci-șase, joi vreo doi elevi de la seral, în condițiile în care profesorii fac navetă de 30 de km pentru a-i pregăti la matematică și la română”.Referitor la situația elevilor înscriși la cursurile remediale, „generalul” ISJ Constanța declară: „Este primul an în care se organizează la nivelul județului nostru pregătiri suplimentare pentru elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat și sunt convins că prin efortul conjugat al cadrelor didactice și al elevilor rezultatele vor fi mai bune decât cele de anul trecut. Elevii se mai pot înscrie la cursurile de pregătire și săptămâna aceasta și este foarte important ca ei să manifeste seriozitate și implicare”.