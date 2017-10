MEDGIDIA, ÎN DOLIU! A MURIT UN MARE OM DE CULTURĂ

Primăria Municipiului Medgidia aduce un pios omagiu celui care a fost VIRGIL PRODAN, colaborator și coregraf al Ansamblului Artistic Doina Dobrogei din Medgidia. Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei îndurerate!Ansamblul "Doina Dobrogei" are în repertoriul său dansuri populare românești din toate zonele țării, dansuri țigănești, orientale, de societate și mai nou un dans irlandez.Înființat prin anii '80, Ansamblul "Doina Dobrogei" din Medgidia și-a întrerupt activitatea în 1990. În anul 2008, având o nouă echipă de dansatori, ansamblul își reia activitatea sub egida Casei de Cultură "Lucian Grigorescu" și sub îndrumarea domnului instructor Virgil Prodan.De-a lungul timpului, mulți dansatori au făcut parte din acest ansamblu. Având vârste diferite, provenind de la școli și licee diferite, ei au reușit mereu să facă din acest grup folcloric unul talentat și unit.Instructorul Virgil Prodan a știut mereu să vadă talentul din fiecare copil și să-l ajute să și-l pună cât mai bine în valoare.