Medalion Dinos Constantinides la Teatrul „Oleg Danovski”

Personalitatea compozitorului american de origine greacă Dinos Constantinides va fi celebrată astăzi, 23 octombrie, de la ora 19.00, prin concertul simfonic „Medalion Dinos Constantinides”, sub bagheta dirijorului Gheorghe Costin. În program vor fi incluse lucrările: D. Constantinides – Preludes for string orchestra, D. Constantinides – Symphony nr. 8, N. Iravani – The Seven Valleys for orchestra, D. Constantinides – Concerto nr.2 for violin and orchestra, D. Constantinides – China II – Beijing – for string Orchestra, K. George – Dancing Shadows for Chamber orchestra, A.G. Hernandez – Siluapili, D. Constantinides – Dedications for Orchestra. Solist: Sebastian Tegzeșiu.