Medalii de aur şi bronz pentru elevii Liceului Internaţional de Informatică

Medalii de aur și bronz pentru elevii Liceului Internațional de Informatică

Prestigioasa instituție constănțeană Liceul Internațional de Informatică nu încetează să dovedească faptul că învățământul privat este unul cu adevărat lucrativ în primul rând pentru elevi. O dovedesc cele mai recente rezultate obținute atât în țară, cât și peste hotare.O incredibilă performanță au reușit Dragoș Mihai Șerban și Lucian Stancu, clasa a IX-a, care au obținut medalia de bronz la cel mai mare târg internațional de proiecte științifice, ISWEEP - Olimpiada Internațională de proiecte de energie, inginerie, mediu, organizat la Houston, SUA. Sub îndrumarea prof. Nebi Ilker Sevim, Lucian și Dragoș au realizat proiectul „An eco-friendly wall coating with better insulating properties”, un material izolator pentru pereți din pastă de hârtie combinată cu ipsos.„Am folosit patru tipuri de hârtie, pe care le-am testat în laborator, pentru a demonstra conductivitatea termică a acestora. Jurații care ne-au analizat proiectul au fost foarte impresionați, mai ales cei care erau specializați în inginerie-construcții”, a declarat Dragoș.v v vTot de peste hotare s-au întors cu un premiu și elevele Elif Memet (clasa a X-a) și Alexandra Carapcea (clasa a IX-a). Ele au obținut Premiul I cu medalia de aur la cea de-a 21-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Proiecte de mediu INEPO, care s-a desfășurat la Istanbul, Turcia. Proiectul realizat de cele două fete, „Fertilizatori orga-nici obținuți din reziduurile poluante din industria lemnului, berii și laptelui”, a fost atât de apreciat, încât evaluatorii au declarat „Cu acest proiect, ați rezolvat o problemă de calibru mondial”.Înscris la categoria Environment - Chemistry (Mediu - Chimie), proiectul a tratat problema contaminării mediului la o scară mondială și precondiția unei agriculturi dezvoltate și lipsite de amenințările produ-șilor chimici odată cu suprapopularea, pornind de la studiul acestora la nivel național.„Pentru noi, INEPO 2013 nu a însemnat nu-mai aurul și implicit cea mai înaltă recunoaștere academică, ci mai mult: socializarea cu elevi de aceeași vârstă și aceleași preocupări, cunoașterea unor culturi variind de la cea din Tanzania până la cea din Republica Moldova, toleranță, maturitate, dedicare, responsabilitate și, în fine, șansa la dezvoltarea personală pe un fundal internațional”, au declarat elevele.v v vAcestor două frumoase reușite internaționale li s-a adăugat una în plan național, a elevului Sebastian Bucur, din clasa a X-a A. Proiectul realizat de el și denumit „Rabbit Head” a participat la secțiunea Artă Computerizată a Concursului Internațional de proiecte informatice InfoMatrix organizat la București, obținând Premiul I cu medalie de aur.Folosind programele MAYA, Madbox, Photoshop, Garageband și After Effects, Sebastian a dat viață și o incredibilă agilitate personajului principal și a creat o poveste de șapte minute și 30 de secunde printr-o animație 3D. Povestea filmulețului are ca personaj central un iepure cu cap de porțelan care aude o marionetă scoțând sunete ciudate și, împins de curiozitate, fuge după ea și ajunge într-o lume fantastică cu realități alternative. Filmul atrage atenția asupra problemelor de comunicare dintre personaje.Coordonat de prof. Ali Cabas, Sebastian a creat muzica, modelarea, texturarea, animația și bineînțeles, povestea, demonstrând ce înseamnă arta în vastul domeniu al informaticii.INFOMatrix este un concurs de proiecte informatice care se adresează atât elevilor de liceu, cât și studenților, singurul concurs internațional din țara noastră cu această tematică, care a reunit 120 de proiecte dintr-un total de peste 2000, din 40 de țări participante.