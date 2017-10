Medalie de bronz pentru studenţii ovidieni

3

Propaganda de tip Ceausescu

Vai de capul nostru, invatamantul superior romanesc e la pamant, dar propaganda e mai real ca pe vremea lui Ceausescu. Oameni buni, exista internet, nu mai puteti minti lumea cu marile realizari si genii de la Universitatea din Constanta. In primul rand nu studentii au luat bronz, ci o studenta. Asta in conditiile in care vorbim de un concurs intre universitati de doi bani din zona balcanica, unde aproape toti participantii primesc o medalie (google face lumina aici). In al doilea rand, acel Gino Iorgulescu nu exista in bazele de date internationale (web of science face lumina aici). O fi bun de invatator, profesor de preuniversitar, dar ma intreb ce cauta intr-o universitate cineva care dpdv stiintific nu a produs nimic. Ca totusi pare un om trecut de 50 de ani. Degeaba au trecut 25 de ani de la revolutie, romanul e la fel de priceput in realizari si impliniri marete.