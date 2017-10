La Campionatul European al Corurilor din Austria

Medalie de aur pentru Corala „Armonia”

Corala bărbătească „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului a câștigat în această după-amiază Marele premiu și medalia de aur la secțiunea Cor bărbătesc a Campionatului European al Corurilor, ce se desfășoară zilele acestea de la Graz (Austria).La această secțiune au participat 24 de coruri din țări precum Rusia, Norvegia, Austria. Corala „Armonia”, dirijată de Arhid. Iulian Dumitru, a interpretat piesele: Sanctus (Fr. Silcher), O ma joie! (Michel Corboz), Divertisment staccato (Ion Popescu Runcu) și In The Still Of The Night (Fred Parris, solist Arhid. Claudiu Banu).În această seară, în afara concursului, vor participa la spectacolul „Song of Spirit", în care vor interpreta cele mai titrate formații.Corala va mai concura și la secțiunile Folclor (joi) și Muzică sacră (vineri).