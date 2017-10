MAZĂRE LE DĂ 1 MILION DE EURO ŞI iPHONE 6 ELEVILOR

1

Propuneri

Autonomia Tinutului Dobrogean a fost propusa de Nicusor Constantinescu,prin referendum(in 2011) si in ziarul Telegraful Califului(toamna 2011).De la autonomie pana la independenta Califatului Dobrogean,nu a mai ramas decat un singur pas.Eu propun sa se bata o moneda cu chipul primului calif al Dobrogei.Sa-i spunem,de exemplu,Francul Dobrogean.Propun sa se acorde ordine si medalii pentru cetatenii cu venituri de pana la 1800 lei pe membru de familie.Califul e-n toate e-n cele ce sunt si-n cele ce maine vor rade la soare.Draga constaneanule(mai nou Dragii mei constanteni),a mai trecut un an, cu bune si cu rele, pentru fiecare dintre noi, familiile noastre si orasul in care traim.Din pacate,nu ati invatat nimic.Pe Mazare voi l-ati creat.Mazare este produsul mintii noastre.Mazare nu a dat de la el.Pentru ce ne daruieste cu atata marinime,Mazare va majora si mai mult taxele si impozitele locale.Acum are mana libera de la Ponta.Mazare este interesat sa acorde gratuitati,subventii,ajutoare,titluri de cetateni de onoare pentru ca numai asa ne face partasi la dezastrul economic al orasului.Mazare are nevoie de noi,Mazare isi ridica un zid de aparare in jurul lui.Cand va fi tras la raspundere,el va motiva ca a luat de la bogati si a dat la sarmanii.Sarmanii vor sari sa-l apere.Asta se numeste dependenta de Mazare,tot un fel de drog.Va veni vremea cand Mazare va intocmi liste de asteptare pentru persoanele cu venituri de pana la 1800 lei si care au nevoie de masaj erotic.Saloanele de masaj erotic,vor primi subventii de la primarie.Toate astea,pentru bunastarea cetateanului.Respect pentru tineri,respect pentru batrani si oameni saraci,dar sa stiti ca primaria nu este nici biserica,nici alimentara,nici casa de ajutor reciproc.Pentru defavorizati exista institutii de stat,ONG-uri,exista legi.