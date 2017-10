Maternitatea şi feminitatea, îngemănate pe simezele Muzeului de artă

O expoziție a femeilor, prinos bărbaților

Maternitatea și feminitatea, îngemănate pe simezele Muzeului de artă

Ştire online publicată Vineri, 19 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Miercuri seară, Muzeul de Artă din Constanța a capacitat atenția lumii culturale constănțene, și nu numai, parcă trezită de primăvara ce se ițește timid spre noi. Vernisajul expoziției tinerei Lelia Rus Pîrvan, ce cuprinde desen, sculptură și fotografie subsumate la „Genul: feminin”, a fost precedat de un foarte sensibil moment coregrafic oferit de Luana Luban pregătit de balerina Stela Cocârlea, în consonanță cu cele peste 100 de lucrări pe care artista le expune pe simezele celor patru săli ale muzeului. Rod a peste șapte ani de studiu doctoral, pe Lelia o putem descoperi în dublă ipostază: de mamă și de creatoare, și nu una împotriva celeilalte, ci chiar potențate. Din vernisajul realizat de dr. Doina Păuleanu, directorul muzeului, am reținut că artista a avut curajul să se prezinte într-o expoziție exclusiv feminină, ce investighează ceea ce înseamnă femeia și sensurile profunde, filozofice, făcând un itinerariu prin istoria artelor universale și românești. „Lelia Rus este o artistă care citește lumea formelor și găsește afinități cu epoci dintre cele mai stranii din punct de vedere al asociațiilor. Ea și-a găsit afinități cu o epocă extraordinară, care se numește elenismul grec, înflorit undeva pe țărmurile Asiei mici, atunci când cultura greacă se difuza pentru prima dată în lume, hotărâtă să o cucerească. Investigațiile Leliei se îndreaptă către această epocă, în care își face apariția una dintre cele mai stranii descoperiri pe care geniul umanității le-a făcut vreodată - Zeița Artemis cu nenumărate șiruri de sâni”. Valoarea nu așteaptă vârsta Aflată într-o etapă fastă a creației, conform prezentării dr. Păuleanu, Lelia prezintă în prima parte a expozeului său plastic o suită de ipostaze ale maternității, în care formele au o plasticitate, muzicalitate și în care viețuirea este cea triumfătoare ca semnificație figurată, îndemnându-ne să privim către noi înșine, spre ceea ce am fost cândva și ce am devenit acum. În cea de-a doua sală urmează o suită de lucrări fotografice extraordinare, care prezintă o altă lume, a nudității, în cea de-a treia sală ne îndeamnă să privim spre poarta pe care o reprezintă femeia ca simbol universal, ca simbol al nașterii, pentru că în ultimă instanță toți am purces de acolo. „Forma feminină - între premise teoretice și rezolvări personale” este tema doctoratului la care lucrează Lelia Rus Pîrvan de șapte ani, sub îndrumarea prof. univ. dr. Mihail Manescu, decanul Facultății de arte plastice, din cadrul Universității Naționale de Arte București. „Am tot lucrat în acești ani, iar lucrările s-au adunat. Tema maternității o consider o ipostază fundamentală a femeii, dar am simțit nevoia să o trec mai întâi prin filtrul personal. Lucrările din prima sală sunt dedicate relației acesteia absolut speciale pe care o experimentez de un an și cinci luni. O temă ofertantă, dar și dificilă, profesorul meu îndrumător avertizându-mă că trebuie să fie o temă în care trebuie să cred foarte mult, întrucât, pe parcursul anilor, e posibil să experimentez și dezamăgiri. Cred în puterea femeii și în geniul ei”, ne-a declarat artista. Lelia Rus Pârvan a absolvit sculptura la Universitatea Națională de Arte București, iar la vârsta tânără de 31 ani confirmă, după spusele specialistului, o dată în plus că valoarea nu așteaptă numărul anilor. Și dacă femeile fac sculptură, pe 15 aprilie se anunță vernisajul unei expoziții a bărbaților care fac tapiserie.