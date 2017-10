Măsură extremă la UMC: studenţii rău-platnici, exmatriculaţi!

Măsură extremă la UMC: studenții rău-platnici, exmatriculați!

Consiliul de Administrație al Universității Maritime din Constanța, întrunit recent, a decis întocmirea documentelor pentru exmatricularea celor 400 de studenți care nu și-au achitat și cea de-a doua tranșă din taxa de școlarizare.La începutul anului universitar, 5.000 de studenți ai UMC au semnat un contract cu instituția prin care își asumă achitarea unei prime tranșe din taxa de școlarizare până la data de 30 octombrie, cea de-a doua tranșă urmând a fi plătită până la finele lunii ianuarie.Din nefericire, s-a ajuns la situația de a fi somați să plătească până pe data de 27 martie; dacă nu, zilele acestea li se vor întocmi documentele de exmatriculare. Mai mult, studenții care nu au achitat a doua jumătate din taxa de școlarizare nu vor beneficia de adeverință de student, încheierea situației școlare, vizarea carnetului de student, susținerea sesiunilor deschise ori susținerea colocviilor sau a examenelor din sesiunea iunie 2015.Studenții trebuie să achite în jur de 1.500-1.600 de lei pe semestru, în funcție de anul de studiu și de facultatea unde sunt înscriși. Ieri, rectorul UMC, conf. univ. dr. ing. Violeta Ciucur, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că regretă faptul că s-a ajuns la această situație, mai ales în prag de Sărbători Pascale, „însă nu e loial față de colegii lor care și-au achitat aceste taxe. Mă bucur, totuși, că de săptămâna trecută și până acum au venit destul de mulți să-și achite datoriile. Pe unii chiar i-am înțeles și am acceptat o reeșalonare a taxei restante. Pe de altă parte, trebuie să ne înțeleagă și ei că se ajunsese la un deficit de șase miliarde lei vechi, ceea ce grevează bugetul univer-sității”, a mai adăugat rectorul.Liga Studenților UMC a încercat să medieze situația și, după cum afirma liderul George Albină, s-a reușit o oarecare… înțelegere. „Consider că am făcut toate demersurile posibile și, datorită înțelegerii de care a dat dovadă doamna rector, s-au mai amânat la plată restanțierii până pe 27 martie. Cu excepția colegilor care sunt în voiaj și care beneficiază de cle-mență două săptămâni de la sosire, pentru restul îmi pare rău, dar mai mult de atât nu s-a putut!”, a conchis liderul.Din câte am aflat, este pentru prima dată când conducerea Universității Maritime din Constanța este obligată să ia această măsură extremă, dar ar fi riscat să intre într-un blocaj financiar, care ar fi afectat activitatea acestei instituții universitare. Dar după cum s-a pronunțat rectorul Violeta Ciucur, s-ar părea că studenții fac eforturi pentru a nu-și anula chiar toată munca de student, unii dintre ei fiind în ani terminali.