Masă caldă pentru elevi, în loc de corn şi lapte!

6

o pastiluta de cap...!

Miha in pragul depresiei (chipurile): " Lili, te rog să vii până la mine in cabinet, da puiuț? Hai, te astept...vai ce mă doare capu'....m-am enervat rău de tot si mă ia si cu leșin. Un pahar cu apă, alina! Mai repede, impiedicato ce esti!!! Asa, mă simt putin mai bine.....Aaa, lilisor, erai aici...mda, am nevoie de ajutorul tău, numai tu mă poti salva...Stii problemele cu opozitia, vor să spună niste lucruri neadevarate despre mine la consiliul ptr evaluarea directorului. Crezi că poti tu să spui ceva asa, cât de cât credibil despre mine, ca să facem o impresie bună? Nu pentru mine mă interesează chestia asta, să stii. Tot ce fac, fac pentru voi si pentru scoală. Eu chiar tin la sc. 28 si la toată lumea de-aici. Bine, cu câteva exceptii, dar e si normal, la cât mă calcă pe nervi.... Ati văzut si voi câte am făcut pentru scoală si o să mai fac....da' după ce scap si de evaluarea asta. Poti să mă sustii, da? Te rog! " Lilisor ( cu lacrimi in ochi): "Vaaaai, cum să nu doamna director! Vă inteleg perfect, fac orice pentru dumneavoastră, vă sustin până in pânzele albe. Bazati-vă pe mine, mor cu alea de gât!!!" (rezultatul il stiti)