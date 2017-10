Mărturii istorice pe rutele maritime dintre Grecia şi Constanţa

Mărturii istorice pe rutele maritime dintre Grecia și Constanța

La începutul anului 2012 a fost demarată implementarea proiectului european „Olkas. From the Aegean to the Black Sea. Medieval Ports in the Maritime Routes of the East”, inițiat de Centrul European pentru Monumentele Bizantine și post - bizantine (EKBMM) din Salonic, Grecia.Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă ca partener, alături de alte instituții științifice și culturale din Grecia. Proiectul are ca scop documentarea cât mai multor porturi aflate pe rutele comerciale maritime care au legat Marea Neagră de Marea Egee în perioada bizantină și în cea post-bizantină (secolele IV - XIX). Diseminarea rezultatelor obținute se va face prin publicarea unui catalog al porturilor, prin introducerea informațieiîntr-o bază de date care va fi disponibilă în mai multe limbi de circulație internațională și mai ales prin organizarea unui simpozion internațional cu această temă. De asemenea, pentru publicul mai puțin familiarizat cu acest subiect vor fi publicate pliante informative și vor fi organizate expoziții fotografice. Având în vedere rolul educativ pe care un muzeu trebuie să îl aibă, MINAC va organiza și găzdui un eveniment cultural care să ilustreze, pe înțelesul elevilor, modul în care teritoriile aflate pe țărmurile celor două mări relaționau în antichitate. De asemenea, elevi ai unor școli din Constanța și din județ, vor fi implicați în activități educative interactive prin care se vor familiariza cu rolul orașului Tomis în cadrul acestor rute maritime bizantine și post-bizantine.Prin trasarea virtuală a căilor comerciale antice se creează premisele conturării unui traseu turistic - cultural pe exact aceleași rute maritime, cu opriri în vechile porturi, în care încă se mai păstrează urme vizitabile ale civilizației antice. La începutul lunii aprilie, doi membri ai echipei proiectului, Gabriel Custurea (manager proiect) și Irina Nastasi (asistent manager), au participat la prima întrunire oficială a întregii echipe OLKAS, organizată la Salonic, Grecia.