Marioara Cojoc, sancţionată pentru prejudiciul adus imaginii Universităţii „Ovidius“

ma adresez in primul rand autoarei articolului

Doamna Simona Anghel, nu va lasati dvs pana nu stricati o stire pe care exact asa ar fi trebuit s-o prezentati, ca pe o stire. Dar nu cred ca mai are rost sa va explic cum e cu principiile jurnalismului de calitate, pt ca, asa cum s-a vazut si cand a fost vorba de alte articole pe care le-ati scris pe aceasta tema, nu prea va iese treaba asta cu jurnalismul impartial. Ce sa-i faci, nu toata lumea e buna la meseria pe care o practica, iar dvs excelati chiar la categoria „asa nu”. Poate din lipsa calitatilor necesare (adica poate atat puteti dvs, ca sa ma intelegeti mai bine), ceea ce ar fi scuzabil (ca doar na, nu se poate sa fie toti oamenii la fel de capabili intelectual), sau poate – si aici e cel mai grav – capul va duce, dar telefonul suna si articolul se scrie de la capatul celalalt al firului...iar daca ati inteles aluzia asta, prima varianta se exclude si ramanem cu a doua: va duce capul, doar ca n-aveti pic de coloana vertebrala. Nu v-ati simtit dvs bine pana nu ne-ati oferit, cu citatul exact, intre ghilimele, una din replicile "memorabile" ale "distinsei" doamne ex-prodecan Marioara Cojoc. Asta ca nu cumva sa uite cineva acuzatiile de mahala pe care le-a tot proferat doamna la adresa colegilor pe care pana de curand ii ridica in slavi peste tot pe unde avea ocazia, chiar si la tv (sa nu uitam cum isi plangea la Neptun TV fluturasii de salariu, nu doar ai ei, ci si ai colegilor, despre care declara – cand ii avea la inima – ca muncesc pe branci, sunt oameni capabili, care incearca sa faca un nume facultatii, etc.), iar acum, ca au „pacatuit” o data si n-au votat-o, gata, au ajuns niste persoane josnice, care se ocupa de jocuri murdare. Sa-i spuna cineva doamnei Cojoc ca pana si in Biblie se vorbeste de 7 pacate capitale, nu doar de unul. Dar pentru dumneaei - nu-i asa? – este un joc de „totul sau nimic”: nu tu functie, gata, demisie plus scandal josnic de mahala; nu tu sustinere, gata, toti cei care n-au votat pentru ea sunt jigniti crunt si acuzati (fara vreo dovada) de nenumarate nereguli. Dar poate asa e „normal” sa se comporte un om care a dovedit in nenumarate ori nu doar ca nu merita sa aiba vreo functie de raspundere in interiorul facultatii, ci si ca nu merita sa fie numita cadru didactic. Studentii si colegii acestei femei n-au gresit - cred - chiar atat de mult incat sa fie nevoiti sa relationeze cu o asemenea persoana, al carei loc nu este in niciun caz la catedra, ci, probabil, pe o canapea, la o discutie cu un psiholog (iar aici sunt indulgent, as fi putut-o trimite direct la psihiatru).