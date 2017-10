Marii artişti români se adună pe scena Casei de Cultură în luna lui Mărţişor

Marii artiști români se adună pe scena Casei de Cultură în luna lui Mărțișor

Piesa „Fă-mi loc!” a încheiat agenda lunii februarie, iar martie se anunță plin de surprize și de „lume bună” pe scena Casei de Cultură.Înainte de a vă dezvălui o parte din surprizele lunii viitoare, ne oprim puțin asupra unei piese ce merită revăzută.Inimaginabil, și totuși, într-un decor minimalist, ce imită cușeta unui tren, dar cu doi mari actori pe scenă - Medeea Marinescu și Marius Manole -, în ciuda vârstei lor… fragede (42 ani, respectiv 38 ani), spectatorii constănțeni au avut șansa de a începe această săptămână cu o repriză zdravănă de râs.„Fă-mi loc!” spune povestea de viață - dar și de dragoste - a doi tineri, care se întâlnesc, în ajunul Crăciunului, cel mai delicat moment de peste an, în cușeta unui tren al căilor ferate franceze.Camilla - o fată singură, aventurieră, și Manuel - bărbat însurat, cu principii sănătoase, pus în fața unui eveniment neprevăzut ce-i va răsturna întreaga existență. El trebuia să fie acolo cu soția lui - dar care nu a mai ajuns - în drum spre locul în care își vor petrece Crăciunul, în timp ce „intrusa” nu are bilet, dar se instalează, evident nepoftită, în cușetă. Scânteile care apar între ei sunt atât de firești și natural interpretate încât spectatorul poate avea impresia că asistă la o dispută… live. O dovadă în plus că cel care semnează regia, regretatul maestru Radu Beligan, și-a însușit aerul tineresc al teatrului modern.Nu știu dacă la final neapărat trebuie să pleci din sală reflectând asupra vreunui mesaj sau doar să te bucuri de jocul unor minunați actori, pe care unii dintre noi i-am cunoscut încă din… copilărie. Da, e vorba despre îndrăgita actriță de film - Medeea Marinescu, care încă de la 3 ani făcea un rol memorabil în pelicula „Maria Mirabela”, și care se întâlnește în piesa „Fă-mi loc!” cu cel mai „pe val” actor de teatru - Marius Manole.Un Martie plin de surprizeDe Mărțișor se va juca cu casa închisă comedia „Toc Toc”, care îi va aduce pe scenă pe Mihai Gruia Sandu, Andrei Duban, Anca Țurcașiu, Andreea Samson, Doina Antohi, Victor Bucur și Daniel Burcea.Pe 7 martie „Cazacii zburători” vor oferi cele mai frumoase dansuri, iar de Ziua Femeii, Dan Puric revine la Constanța cu o conferință și lansare de carte „Să fii român!”. Pe 13 martie, este rândul Loredanei să-și bucure fanii constănțeni, cum de altfel pe 21 martie Fuego se va reîntoarce la mare cu concertul „Lăsați-mi muzica”. Pe 26 martie se vor aduna la Casa de cultură admiratorii trupei Holograf, care vin în turneu cu super concertul „Vedere de la Costinești”.Din seria spectacolelor de teatru ce vor putea fi văzute în martie se numără „Gaițele” (pe 14 martie), „Amanta” (pe 20 martie) și excelentul „Dineu cu proști” (pe 28 martie).