Marian Cojoc: "Candidez în continuare. Nu mă retrag pentru 10 voturi pierdute"

1

Alegeri in UOC

Treaba o vad asa:cadrele universitare din UOC sant satule de astfel de colegi si ii voi enumera-CIUPINA,BOSKOFF,ZAGAN,BREABAN,COJOC,PLOAE,MAMUT,CIUGUREANU,toate aceste persoane care conduc UOC de 20 de ani,nu au facut decat sa scada prestanta in tara a UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA,acesti profesori-doctori sau cum se mai intituleaza ei au distrus invatamantul universitar constantean. Dle. Cojoc,va rugam sa ne spune-ti mai concret de ce meritati sa fiti in cea mai inalta functie din invatamantul universitar constantean?va rugam sa ne enumerati absolut toate motivele pentru care candidati,chiar si dupa ce fosta sotie a facut ce a facut prin scandalul pe care l-a provocat in universitate? Nimeni si nimic nu va opri cadrele universitare din UOC sa va asocieze cu FOSTA DNA. COJOC atat timp cat veniti si plecati impreuna de la universitate,si atat timp cat i-ati transmis Dnei. Flaut sa paraseasca incinta universitatii dupa scandalul provocat de DNA. COJOC. Daca va considerati o persoana care sufera de pe urma FOSTEI SOTII si va victimizati mai tot timpul din cauza FOSTEI SOTII ar fi trebuit sa fiti impartial in acel scandal PROVOCAT DE FOSTA SOTIE si sa nu va duceti fuguta la campus ca sa O GONITI DIN INCINTA CAMPUSULUI DE DNA. FLAUT. Acest gest da dovada ca inca santeti impreuna sufleteste si totul in legatura cu divortul este doar de ochii lumii,si in aceste conditii cum va motivati sa candidati pentru functia de rector? Dle. Cojoc noi va dorim succes,cu toate ca ne indoim de aceste succes,dar o sa vedeti ca nimeni nu va vrea pe dumneavoastra cat si pe cei cu care ati fost la conducere in ultimii 10 ani,v-ati asociat in aceasta lupta pentru alegeri cu toti sacalii si tocmai din aceasta cauza TINERETUL DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS NU VA VREA si cadrele universitare tinere din UOC sant in proportie de 60-70%. P.S.-TOCMAI DUMNEAVOASTRA VORBEATI DE POSTURA SI IMPOSTURA.