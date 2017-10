Maria Stavrositu a obţinut două milioane de euro pentru învăţământul constănţean

Maria Stavrositu a obținut două milioane de euro pentru învățământul constănțean

Deputatul constănțean al Colegiului 10, Maria Stavrositu (PDL), a reușit să obțină pentru investițiile din învățământ, din județul Constanța, suma de 81.000.000.000 lei vechi, deci aproximativ două milioane de euro. Obiectivele spre care se vor îndrepta aceste sume sunt Universitatea „Ovidius“ (spații de învățământ), Universitatea Maritimă din Constanța (cămin studențesc) și CSS 1 Constanța (sală sport polivalentă). „Comisiile reunite pentru Învăță-mânt, Știință, Tineret și Sport din Par-lamentul României au avizat favorabil bugetul propus de Ministerul Edu-cației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru anul 2012. Împreună cu colegii mei din Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților, am inițiat patru amendamente care vizează suplimentarea cheltuielilor privind finanțarea suplimentară din învățământul preuniversitar, acordarea distincțiilor «Gheorghe Lazăr» precum și acordarea indemnizațiilor de merit și proiectul Bani de școală profesională, avizate favorabil de cele două Comisii pentru învățământ. Menționez că bugetul construit pentru anul 2012 contribuie substanțial la dezvoltarea infrastructurii din învățământul constănțean”, a declarat parlamentarul democrat-liberal Maria Stavrositu. Ea a mai precizat că se bucură nespus de mult, deoarece a reușit să-și finalizeze programul propus la început de mandat. În primul an, a reușit să obțină bani pentru grădinițele din Colegiul 10, în cel de-al doilea an, a obținut sume importante pentru școlile generale din colegiul pe care îl repre-zintă, au urmat banii obținuți pentru liceele din Colegiul 10 și acum pentru Universități. „La fel ca în anii precedenți, anga-jamentul asumat de mine la începutul mandatului, acela de a susține, prin toate mecanismele, învățământul constănțean, se materializează acum și prin investiții substanțiale”, a mai spus Maria Stavrositu. În luna octombrie, ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Daniel Funeriu, a efectuat o vizită la Constanța. La acel moment, Maria Stavrositu a profitat de prezența acestuia pe „teritoriul ei” și, prin intermediul ministrului Funeriu, și-a reiterat solicitarea către Guvern, de a susține finalizarea a două obiective importante pentru învățământul universitar. Totodată, ea a reiterat necesitatea construirii sălilor de sport pe lângă unitățile școlare din municipiul Constanța, acolo unde acestea nu există. În ceea ce privește cele două obiective, parlamentarul Maria Stavrositu a făcut referire la structurile neterminate aparținând Universității „Ovidius” cu destinație de complex sportiv (sala sport și bazin olimpic) și săli de curs, precum și căminul de studenți la standarde europene al Universității Maritime. La final, ministrul Funeriu și-a luat angajamentul de a căuta resurse pentru finalizarea acestor obiective atât de importante pentru tinerii constănțeni. La doar două luni de la acea discuție, se poate spune că Maria Stavrositu a reușit să obțină ceea ce și-a propus pentru a veni în ajutorul tinerilor studenți din Constanța.