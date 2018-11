Maria Magiru: "Costumul popular, una dintre cele mai importante forme de cultură a oricărui popor“

Toată lumea vorbește despre Centenar și Ziua Dobrogei, ambele momente importante pentru Dobrogea. Toate instituțiile organizează evenimente care să marcheze aceste momente. Spre exemplu, Muzeul de Artă Populară a organizat, în week-end, evenimentul „Costumul românesc de patrimoniu. Centenar de tradiție și continuitate”, un eveniment de succes dedicat Marii Uniri și Dobrogei, la 140 de ani de la unirea cu Țara Românească. Acesta a fost realizat împreună cu asociațiile culturale „Cusături dobrogene” din Constanța și „Șezătoarea” din București.„Noi, prin specificul instituției muzeale, fiind un muzeu al civilizației tradiționale, ne-am gândit, în semn de omagiu pentru spiritul creator al poporului român, să prezentăm costumul popular românesc, parte din expoziția permanentă a muzeului, pentru că portul popular este una dintre cele mai importante forme de cultură a oricărui popor. Ne-am gândit că expoziția noastră permanentă de costum popular românesc vine în întâmpinarea acestei manifestări complexe, pe care am propus-o, în colaborare cu cele două asociații amintite. La etajul clădirii, veți putea vedea costumul popular românesc pe provincii istorice, dar, în același timp, din toate zonele etnografice ale unei provinicii. Costumele expuse sunt costume de sărbătoare. Ele provin din Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, Transilvania, Dobrogea. Toate aceste costume sunt deosebite, pentru că, în general, costumul de sărbătoare este de o frumusețe aparte, este de o diversitate mare, atât din punct de vedere al materialelor din care este confecționat, cele mai multe din gospodăria țărănească, dar și din punct de vedere al croiului, al ornamenticii, al cromaticii. Pentru a organiza o manifestare complexă, am colaborat și cu cele două asociații. Ne-am bazat mult pe colecția de costum popular a doamnei avocat Eugenia Catargiu, care a depus o muncă grea, cu multă pasiune, cu mari sacrificii financiare, să adune atâtea costume populare și să poată să le aducă în fața dumneavoastră, într-o paradă a costumului popular. În cadrul evenimentului a fost prezentată cămașa, una dintre cele mai importante piese de port, cămașa ajunsă în contemporaneitate, lucrată de membrele acestor asociații, care au păstrat croiul cămășii, ornamentica și cromatica. Am putea spune că toate aceste cămăși au ca izvor de inspirație cămașa de tradiție”, a declarat directorul Muzeului de Artă Populară Constanța, dr. Maria Magiru.După momentul artistic oferit de elevii Colegiului „Regina Maria”, manifestarea a continuat cu partea a treia, prezentarea pieselor de port noi, realizate după modele tradiționale, de către membrele celor două asociații.La loc de mare cinste s-a aflat portul românesc dobrogean, în special cămașa cu platcă și ruje, realizat după modelul aflat în expoziția permanentă a Muzeului de Artă Populară Constanța, acesta constituind un adevărat motiv de mândrie pentru membrele asociației de la Marea Neagră.Evenimentul s-a încheiat cu o horă chiar pe platoul din fața muzeului, participanții primind mere, covrigi și câte o bucată din colacul rumen așezat pe un ștergar cu motive tradiționale.