Mari emoţii pentru profesorii constănţeni care speră la gradaţia de merit

Mari emoții pentru profesorii constănțeni care speră la gradația de merit

Săptămâna aceasta, comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța ar fi trebuit să stabilească numărul de gradații de merit și punctajele minime pe categorii de personal și pe discipline de învățământ, conform ordinului semnat de fostul ministru al Educației, Mircea Dumitru.Din păcate, concursul pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2017 a fost stopat, secretarul de stat Liviu Marian Pop declarând: „Noi trebuia din 13 februarie să începem procedura pentru aprobarea gradațiilor de merit în învățământul preuniversitar. Așa cum bine știți, o dată pe an, toți profesorii merituoși pot să își depună dosarul pentru gradația de merit. Câteva mii de persoane - aproape zece mii de persoane anual - își depun aceste dosare. Anul acesta nu pot să își depună aceste dosare pentru că nu există contract colectiv de muncă la nivelul de sistem de învățământ. Fostul Guvern a pierdut acest contract colectiv de muncă prin noiembrie-decembrie; neavând contract colectiv de muncă, în comisii paritare nu se pot face criteriile pentru fiecare disciplină, iar noi nu putem negocia contractul colectiv de muncă până după publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat”, a susținut Pop.Potrivit acestuia, depunerea dosarelor pentru obținerea gradației de merit se va decala în funcție de publicarea legii bugetului în Monitorul Oficial.Întrucât s-a ridicat problema contrac- tului colectiv de muncă, l-am întrebat pe prof. Mitică Iosif, liderul sindicatului constănțean, dacă ar putea interveni modificări.„Contractul colectiv de muncă nu are legătură cu concursul pentru acordarea gradației de merit, decât prin faptul că precizează componența și rolul comisiilor paritare. Toate celelalte aspecte ale acordării gradației sunt reglementate printr-un ordin de ministru ce conține metodologia și calendarul acestui concurs. Marea problemă este faptul că, în acest moment, nu mai avem un contract colectiv de muncă aplicabil. Ultimul a fost semnat în noiembrie 2014, conținând prevederea expresă că, după un an, mai poate fi prelungit automat încă un an. Deci din luna noiembrie 2016 nu mai există contract colectiv de muncă în educație. Colegii de la FSLI, împreună cu celelalte federații, au negociat și semnat un nou contract cu ministrul Mircea Dumitru, iar MEN trebuia să-l înregistreze la Ministerul Muncii, pentru ca documentul să poată produce efecte. Din păcate, pe la minister cineva a «uitat» să facă acel simplu demers. Așa că acum, cu noul ministru, ar trebui negociat și încheiat un nou contract. Aici apare o problemă: conform prevederilor Legii 62, Legea dialogului social, contractele colective nu pot fi negociate și încheiate cât timp ordonatorii de credite nu au aprobate bugetele de venituri și cheltuieli. De aici și cercul vicios. Singurul impediment ar fi o stare de tensiune pentru colegii care sunt pregătiți să candideze, precum și suprapunerea activității comisiei de concurs pentru acordarea gradației cu alte activități deja stabilite”, a precizat prof. Iosif.Revenind la gradația de merit, reamintim că principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accen-tuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.Pentru a obține gradația de merit, sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activități extracurriculare și implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte).Astfel, în cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instructiv-educativă, vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare, precum și inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.