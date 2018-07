Mari artişti internaţionali, la UNTOLD 2018

Mari artiști internaționali, la UNTOLD 2018

Parov Stelar, Foreign Beggars, Stavroz, Nu, Jan Blomquist și Blond:ish sunt doar câteva dintre numele mari care vor urca pe cele 10 scene de la UNTOLD 2018, care va avea loc, în perioada 2-5 august, la Cluj-Napoca.În line-up-ul din acest an, se regăsesc și unii dintre cei mai apreciați artiști din România, cum ar fi Manuel Riva, Vanotek, Subcarpați, Golan, DOC, Grasu XXL, Deliric & Silent Strike, Șatra B.E.N.Z, Macanache, Parazitii și mulți alții.După confirmarea singurului show Black Eyed Peas din Europa în 2018 la UNTOLD, organizatorii festivalului completează lista cu alți mari artiști internaționali, care se alătură celorlalți anunțați deja: The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Armin van Buuren, Kygo, Diplo, Steve Aoki, Dimitri Vegas&Like Mike, Afrojack, Tiesto, Solomun și mulți alții.Până în acest moment, peste 65.000 de fani ai festivalului și-au achiziționat un abonament pentru cele patru zile.