Mari actori ai scenei româneşti, la Casa de Cultură

Evenimente culturale de „greutate“, la Constanța

Mari actori ai scenei românești, la Casa de Cultură

Luna lui Brumar aduce pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța patru nume mari ale teatrului românesc.Primii doi mari artiști - Marcel Iureș și George Mihăiță - vor veni pe 13 noiembrie, în spectacolul-eveniment „Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule?”, de Cătălin Ștefănescu, după romanul „Moromeții”, de Marin Preda, în regia lui Alexandru Dabija.O inițiativă a Teatrului „Act” sprijinită de Raiffeisen Art Proiect, care își propune susținerea și promovarea unor proiecte de valoare ale culturii românești.„Nu prea știu cum e să vorbești despre țărani într-o lume care are «casă la țară». Nu prea știu cum e să fii mare scriitor când «intri în manuale». Sau când breasla te tot propune la premiul Nobel. Fiecare cultură cu mâncărurile și creatorii ei. Mi-e frică de țărani și de dramaturgia contemporană. Pe de altă parte, am vrut dintotdeauna să văd la «Act» o piesă cu țărani. Și uite că am parte de ea. Mă bucur, ăsta e cuvântul. Mă bucur de piesa lui Cătălin Ștefănescu, de fabulosul roman al lui Preda, de actorii George și Marcel. Așa e la noi, ne bucurăm de toate prostiile”, declara regizorul Alexandru Dabija, care va reveni la Constanța pe 18 noiembrie.Prețul unui bilet este de 80 lei.„Dineu cu proști“Comedia amară „Dineu cu proști”, în regia lui Ion Caramitru, revine la Constanța pentru a șasea oară și îi readuce pe scena Casei de Cultură pe îndrăgiții maeștri Ion Caramitru și Horațiu Mălăele.„Dineu cu proști” este o piesă veșnic actuală, în primul rând prin calitatea scriiturii și, fără doar și poate, datorită transparenței acțiunii, ușor de adaptat în orice societate posibilă. Personajul principal este un mare naiv, el face parte din familia personajelor etalon ce au fost întruchipate de mari artiști ai tuturor timpurilor. Ceea ce creează deliciul acestei piese este confruntarea între cinismul declarat susținut de suficiența celor care cred că reprezintă miezul societății și oamenii simpli, retrași, inteligenți, dar timizi, potențial creatori, care se trezesc față-n față cu situații limită.Din distribuție mai fac parte: Teodora Mareș, Alexandru Georgescu, Dorin Andone, Tomi Cristin, Medeea Marinescu, Alexandru Bindea.Prețul biletelor este cuprins între 80 și 100 lei.v v vAcelași Alexandru Dabija care a pus în scenă și spectacolul „Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule?” revine, pe18 noiembrie, cu „O scrisoare pierdută”, în care îi vom revedea pe Marcel Iureș și George Mihăiță.După „O noapte furtunoasă”, realizat la Iași, s-ar spune că regizorul și-a făcut „mâna” în ultimul timp pe Caragiale. Cu atât mai mult cu cât „O scrisoare pierdută” merge pe mâna unor mari actori în box-office: Marius Florea Vizante, Valentin Teodosiu, Florin Dobrovici, Eugen Racoți, Dragoș Huluba, Dorina Chiriac, Mihaela Teleoacă, Dan Rădulescu.Prețul biletelor este între 80 și 100 lei, dar există și varianta de 50 lei, disponibilă pentru grupurile mari, respectiv pentru elevii care ar trebui să fie interesați, mai ales că „O scrisoare pierdută” se studiază ÎNCĂ. Profesorii interesați pot comanda bilete la telefon 0757.998.255.